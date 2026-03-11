;

Esta especia que usas todos los días en tu cocina ayuda a proteger la salud cardiovascular

Sus compuestos podrían favorecer la salud de las arterias y apoyar el control del “colesterol malo”.



Un ingrediente habitual en muchas cocinas del mundo podría tener beneficios para la salud cardiovascular la más allá de realzar el sabor de los alimentos. Se trata de la pimienta.

Según información de ScienceDirect, la pimienta aporta sustancias capaces de proteger las células del daño oxidativo. Este proceso ocurre cuando los llamados radicales libres afectan los tejidos del organismo.

Uno de los efectos más relevantes de esta especia está relacionado con su capacidad para reducir la oxidación de las grasas en la sangre.

Cuando los lípidos se oxidan, tienden a adherirse con mayor facilidad a las paredes arteriales, formando placas que pueden estrechar los vasos sanguíneos y dificultar la circulación.

Beneficios de la pimienta para la salud cardiovascular

Según los expertos citados en la investigación, el consumo moderado de esta especia podría aportar varios efectos positivos en el sistema circulatorio, entre ellos:

  • Ayuda a proteger las células del daño oxidativo, gracias a sus compuestos antioxidantes.
  • Podría contribuir a mantener equilibrado el colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”.
  • Reduce la oxidación de las grasas en la sangre, lo que disminuye la formación de placas en las arterias.
  • Favorece la elasticidad de los vasos sanguíneos, ayudando a mantener una circulación más eficiente.
  • Podría ayudar a prevenir la hipertensión arterial, uno de los principales factores de riesgo para enfermedades del corazón.

Finalmente, los especialistas recuerdan que ningún alimento por sí solo puede prevenir enfermedades. Por ello, los posibles beneficios de la pimienta deben entenderse dentro de una alimentación equilibrada, rica en fibra, frutas, verduras y grasas saludables.

