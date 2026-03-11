VIDEO. El beso del Presidente Kast y María Pía Adriasola que marcó su primer discurso en La Moneda
El gesto ocurrió luego de que el público comenzara a corear “¡el beso, el beso!” en la Plaza de la Constitución.
Un momento inesperado marcó el primer discurso del Presidente José Antonio Kast desde el Palacio de La Moneda tras asumir el cargo.
Mientras se dirigía a la multitud reunida en la Plaza de la Constitución durante la jornada del cambio de mando, el público comenzó a corear “¡el beso, el beso!”, pidiendo que el mandatario besara a su esposa, María Pía Adriasola, lo que finalmente ocurrió en medio de aplausos y gritos de los asistentes.
El gesto, que duró apenas unos segundos, rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada en redes sociales. En la plataforma X, numerosos usuarios reaccionaron con humor y sorpresa al breve intercambio, generando una ola de comentarios y memes mientras se desarrollaba la transmisión oficial del acto.
Revisa también
Entre las reacciones destacaron publicaciones que cuestionaban o ironizaban sobre el momento. “¿Fue beso o no el de Pepe Kast y Pía?”, escribió un usuario, mientras otros comentarios calificaron el gesto de manera jocosa, convirtiéndolo rápidamente en tendencia dentro de la conversación digital sobre el cambio de mando.
El episodio ocurrió en medio de un discurso donde el Mandatario presentó su diagnóstico sobre la situación del país y anunció lo que definió como un “gobierno de emergencia” para enfrentar problemas como la seguridad, la economía y el empleo, aunque el beso terminó robándose parte importante de la atención en redes sociales durante la noche del histórico traspaso presidencial.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.