Manifestaciones y barricadas tensionan llegada de Presidente Kast a La Moneda: habría dos detenidos

En medio de desórdenes en la Alameda, una persona lanzó una lata hacia el vehículo del mandatario. El objeto rozó el automóvil y el personal policial detuvo al responsable.

Martín Neut

Francisco Gutiérrez

Manifestaciones en la llegada del Presidente Kast a La Moneda

Manifestaciones en la llegada del Presidente Kast a La Moneda

02:00

Manifestaciones se registraron la tarde de este miércoles en el centro de Santiago, en medio del traslado del Presidente José Antonio Kast hacia el Palacio de La Moneda.

De acuerdo con los antecedentes, cerca de las 20:00 horas se produjeron disturbios en la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins, donde manifestantes levantaron barricadas a la altura del sector de Portugal.

En ese contexto, la comitiva presidencial se desplazaba por la Alameda cuando una persona lanzó una lata en dirección al vehículo en el que viajaba el Mandatario —un Ford Galaxie—. Según Mega, el objeto no alcanzó a impactarlo, pero sí rozó el automóvil.

Tras el incidente, personal policial detuvo a la mujer que habría arrojado el objeto por un hecho catalogado como incidente de seguridad. Además, según información de Radio ADN, en total serían dos las personas aprehendidas en el marco de los desórdenes.

Producto de las protestas, en el sector de Alameda con San Antonio se desplegó un carro lanzaagua para dispersar a los manifestantes. Pese a lo ocurrido, el Presidente Kast logró llegar sin inconvenientes al Palacio de Gobierno.

