“Les pido respeto”: Presidente Kast enfrenta gritos de “Boric preso” en su primer discurso tras anunciar auditorías

Durante su primer discurso como Presidente desde La Moneda, José Antonio Kast anunció que su Gobierno realizará auditorías completas para evaluar el estado de la nación.

Tras este anuncio, parte del público comenzó a gritar “Boric preso”, generando un momento de tensión en la ceremonia.

Frente a la interrupción, el Mandatario pidió respeto y destacó la solemnidad del acto.

“Les pido respeto, estamos en un cambio de mando republicano. Primero vendrán auditorías, les pido el respeto debido para este día, que es un día histórico republicano, donde tenemos que realizar todo en orden”, afirmó Kast.

Con estas palabras, el Presidente reafirmó que su administración se enfocará en hechos y no solo en discursos, y que se corregirán irregularidades sin importar apellidos, partidos o sectores políticos.