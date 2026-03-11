;

VIDEO. Detenido por ataque a carabinero en Puerto Varas asegura ser inocente: “No soy un homicida, no he salido de mi casa”

Felipe Mancilla aseguró que fue detenido sin explicaciones y denunció un procedimiento policial violento en su domicilio.

Felipe Mancilla, el joven detenido como presunto involucrado en el ataque armado que dejó con muerte cerebral al sargento segundo de Carabineros Javier Figueroa en Puerto Varas, entregó declaraciones tras su arresto, asegurando que es inocente y que no tiene relación con el hecho.

El sujeto fue aprehendido durante diligencias policiales realizadas en el marco de la investigación por el disparo que impactó al funcionario en la cabeza durante un procedimiento realizado cerca del Estadio Ewaldo Klein.

Tras su detención, Mancilla afirmó que fue reducido por personal policial dentro de su casa sin recibir explicaciones. “Me tenían esposado. Me tiraron al suelo, me esposaron y no me dijeron nada”, relató.

El detenido también denunció que el procedimiento afectó a su familia, asegurando que su padre, quien se encuentra recién operado del corazón, fue intimidado por los policías. “A mi papá le apuntaron con una escopeta en el pecho y a mi señora también la empujaron. Tengo una rabia inmensa porque nos trataron como si fuéramos terroristas”, sostuvo.

En sus declaraciones, Mancilla insistió en que no participó en el ataque contra el carabinero y afirmó que ni siquiera salió de su domicilio durante la madrugada en que ocurrió el hecho. “Yo no soy un homicida. No he salido de mi casa estos días”, aseguró.

El joven indicó además que fue trasladado a dependencias de la Policía de Investigaciones (PDI), donde, según su versión, inicialmente fue tratado como sospechoso directo. Sin embargo, afirmó que tras realizarle pruebas para detectar residuos de pólvora, el trato cambió.

Cuando vieron que no tenía nada en las manos ni en la chaqueta, cambiaron totalmente su trato conmigo”, afirmó. Mancilla también aseguró que no escuchó los disparos ocurridos cerca de las 06:00 de la mañana, pese a vivir a unos 100 metros del lugar del ataque.

Mientras tanto, el sargento Javier Figueroa permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Puerto Montt con actividad cardíaca, pero con diagnóstico de muerte cerebral, tras el disparo recibido durante el procedimiento policial. Las diligencias para identificar al autor del ataque continúan.

