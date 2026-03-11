Ministro Rau anuncia análisis a las “40 Horas”: “Está dentro de los planes revisar aquello que ha contribuido a frenar el empleo“

El nuevo ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, abordó la implementación de la Ley de 40 Horas y afirmó que su cartera evaluará distintos aspectos de la normativa para evitar que afecten la creación de empleos.

La legislación, impulsada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, contempla una reducción gradual de la jornada laboral. Su próxima etapa entrará en vigencia el 26 de abril de 2026, cuando el límite semanal bajará de 44 a 42 horas, como parte del plan que culminará con una jornada de 40 horas.

Agencia Uno Ampliar

En sus primeras declaraciones tras asumir el cargo en el nuevo gobierno, Rau sostuvo que el cronograma de la ley se mantiene, aunque adelantó que revisarán ciertos elementos asociados a su implementación.

“Las 40 horas tienen un calendario establecido y el 26 de abril se reducirá la jornada a 42 horas. Eso se va a cumplir”, señaló la autoridad. Sin embargo, añadió que se analizarán medidas que eventualmente estén dificultando la generación de empleo.

El secretario de Estado explicó que el objetivo principal de la cartera será impulsar el crecimiento del trabajo formal y enfrentar el escenario laboral actual. Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el desempleo alcanzó un 8,3% en el trimestre noviembre 2025–enero 2026, cifra que, según el ministro, refleja una tendencia preocupante.

“Llevamos más de tres años con una tasa de desocupación sobre el 8%, algo que no se veía desde la crisis de los años 80”, advirtió. “Está dentro de los planes revisar todo aquello que de alguna manera ha contribuido a frenar el empleo“, precisó.

En esa línea, Rau planteó que la prioridad será fomentar la inversión y mejorar las condiciones para que se generen nuevos puestos de trabajo. También indicó que se revisarán dictámenes y regulaciones de la Dirección del Trabajo vinculados a la aplicación de la ley, con el objetivo de facilitar la adaptación de las empresas a la reducción de jornada.

Además, el ministro adelantó que el Ejecutivo analiza modificaciones al proyecto de sala cuna universal, iniciativa que continúa en tramitación en el Congreso. Según explicó, el Gobierno revisa los costos y los cálculos asociados al proyecto antes de presentar eventuales indicaciones.