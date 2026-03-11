;

VIDEO. En una solitaria calle: el registro clave del momento previo al ataque a carabinero en Puerto Varas

El funcionario permanece con muerte cerebral tras recibir un disparo durante un procedimiento por denuncia de desórdenes.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO CAPTURA

AGENCIA UNO CAPTURA

Un registro audiovisual se transformó en una pieza clave en la investigación por el ataque armado que dejó gravemente herido a un carabinero durante un procedimiento policial en Puerto Varas, en la región de Los Lagos.

Las imágenes muestran el momento en que una patrulla llega hasta la intersección del pasaje Uno con la calle Nicanor García, en las cercanías de la línea férrea y del estadio Ewaldo Klein.

En ese lugar descendió el sargento segundo Javier Figueroa, quien había acudido al sector tras una denuncia de vecinos que alertaban sobre la presencia de personas en estado de ebriedad.

Revisa también

ADN

Según los antecedentes preliminares, en medio de ese procedimiento, un individuo, hasta ahora no identificado plenamente, disparó contra el funcionario, impactándolo en la cabeza.

Debido a la gravedad de la herida, Figueroa fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Puerto Montt, donde permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Desde Carabineros confirmaron que el uniformado presenta muerte cerebral, aunque mantiene actividad cardíaca.

El jefe de Zona de Carabineros en Los Lagos, general Jorge Valdivia, lamentó el hecho y confirmó que equipos especializados trabajan para esclarecer lo ocurrido. En paralelo, la Policía de Investigaciones realiza diligencias en el sitio del suceso para identificar al autor de los disparos.

En el marco de la investigación, un joven fue detenido por su eventual participación en el ataque. Según la institución, se trata de un sujeto que figuraba como persona de interés dentro de las indagatorias.

La gravedad del caso también motivó la reacción del Gobierno. La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, anunció que viajará a Puerto Varas junto al general director de Carabineros, Marcelo Araya, para conocer antecedentes en terreno y acompañar a la familia del funcionario.

El ataque ocurrió cerca de las 06:00 de la mañana de este miércoles y generó amplio impacto, al tratarse de una agresión directa contra un policía en medio de un procedimiento. Las autoridades mantienen un amplio operativo para dar con todos los responsables.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad