Un registro audiovisual se transformó en una pieza clave en la investigación por el ataque armado que dejó gravemente herido a un carabinero durante un procedimiento policial en Puerto Varas, en la región de Los Lagos.

Las imágenes muestran el momento en que una patrulla llega hasta la intersección del pasaje Uno con la calle Nicanor García, en las cercanías de la línea férrea y del estadio Ewaldo Klein.

En ese lugar descendió el sargento segundo Javier Figueroa, quien había acudido al sector tras una denuncia de vecinos que alertaban sobre la presencia de personas en estado de ebriedad.

Según los antecedentes preliminares, en medio de ese procedimiento, un individuo, hasta ahora no identificado plenamente, disparó contra el funcionario, impactándolo en la cabeza.

Debido a la gravedad de la herida, Figueroa fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Puerto Montt, donde permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Desde Carabineros confirmaron que el uniformado presenta muerte cerebral, aunque mantiene actividad cardíaca.

El jefe de Zona de Carabineros en Los Lagos, general Jorge Valdivia, lamentó el hecho y confirmó que equipos especializados trabajan para esclarecer lo ocurrido. En paralelo, la Policía de Investigaciones realiza diligencias en el sitio del suceso para identificar al autor de los disparos.

En el marco de la investigación, un joven fue detenido por su eventual participación en el ataque. Según la institución, se trata de un sujeto que figuraba como persona de interés dentro de las indagatorias.

La gravedad del caso también motivó la reacción del Gobierno. La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, anunció que viajará a Puerto Varas junto al general director de Carabineros, Marcelo Araya, para conocer antecedentes en terreno y acompañar a la familia del funcionario.

El ataque ocurrió cerca de las 06:00 de la mañana de este miércoles y generó amplio impacto, al tratarse de una agresión directa contra un policía en medio de un procedimiento. Las autoridades mantienen un amplio operativo para dar con todos los responsables.