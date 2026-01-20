;

¿Hombres o mujeres? Estudio revela quiénes sufren más dolores de cabeza y expertos explican la razón

El análisis detalló que un tercio de la población mundial sufre algún tipo de dolor de cabeza.

Sebastián Escares

Los dolores de cabeza suelen ser una de las afecciones más comunes en las personas, sobre todo en estaciones como el verano, donde las temperaturas son más altas y la cefalea es más recurrente.

Un estudio publicado en la revista The Lancet Neurology, reveló que aproximadamente un tercio de la población mundial sufre algún tipo de dolor de cabeza en forma recurrente.

En tanto, la investigación señala que las mujeres se ven más afectadas con los dolores de cabeza que los hombres. De hecho, el género femenino se ve perjudicado con una frecuencia de aproximadamente dos veces mayor que el género masculino.

¿Por qué las mujeres sufren el doble de dolores de cabeza que los hombres?

El Dr. Mario Canitrot, neurocirujano de la Clínica Indisa, explicó que “las fluctuaciones hormonales juegan un papel fundamental en la mayor prevalencia de migrañas en mujeres“.

Los cambios en los niveles de estrógenos durante el ciclo menstrual, el embarazo o la menopausia pueden actuar como desencadenantes frecuentes de estos episodios dolorosos”, detalló el especialista.

En esa línea, el experto realizó una serie de recomendaciones para prevenir los dolores de cabeza crónicos. A continuación, el detalle:

  • Identificar los desencadenantes de los dolores de cabeza.
  • Mantener horarios regulares del sueño.
  • Realizar actividad física moderada regularmente.
  • Gestionar el estrés.
  • Evitar el consumo excesivo de cafeína y alcohol.

Por otro lado, el doctor indicó que, en casos de episodios frecuentes, “se pueden utilizar medicamentos preventivos bajo supervisión médica”.

