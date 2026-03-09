Corte Suprema da luz verde para formalizar a exministra Verónica Sabaj por traspaso de información a Luís Hermosilla

La Segunda Sala de la Corte Suprema ratificó hoy la querella de capítulos en contra de Verónica Sabaj, exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, dejando el camino despejado para su inminente formalización. La exmagistrada es el foco de una investigación liderada por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien busca acreditar la participación de Sabaj en delitos de cohecho agravado, prevaricación judicial y revelación de secretos cometidos entre los años 2020 y 2022.

El caso se desprende de las aristas del denominado “Caso Audios”, centrándose en el traspaso de información confidencial hacia el abogado Luis Hermosilla. El máximo tribunal, en un fallo unánime, consideró que la Fiscalía presentó un “cúmulo de antecedentes” suficientes para satisfacer el estándar de mérito requerido para proceder con la acción judicial por los ilícitos mencionados.

El “pacto de lealtad” con Hermosilla

De acuerdo con el texto de la sentencia, la relación entre la exministra y el abogado Hermosilla se habría basado en un intercambio de influencias. El fallo consigna que, como retribución a las gestiones y recomendaciones efectuadas por Hermosilla para el nombramiento de Sabaj, ella “lo habría favorecido en sus intereses personales o profesionales” mediante un “pacto de lealtad mutua”.

Esta presunta colaboración indebida se habría materializado en hitos procesales de alta relevancia. Según la judicatura, Sabaj habría intervenido en la elaboración de un recurso de amparo que Hermosilla pretendía presentar en favor del entonces Presidente Sebastián Piñera. Asimismo, se indaga su rol en una apelación del abogado para defender a Héctor Espinosa (exdirector de la PDI) y en un incidente de recusación contra el magistrado Daniel Urrutia.

Hito procesal

La resolución fue adoptada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, Jorge Zepeda, la ministra María Cristina Gajardo y el abogado integrante Eduardo Gandulfo. Con este dictamen, se rompe el fuero procesal que protegía a la exministra por su cargo, permitiendo que el Ministerio Público proceda a comunicar los cargos en una audiencia de formalización, lo que marca uno de los puntos más críticos para la interna del Poder Judicial en el marco de las investigaciones por corrupción.