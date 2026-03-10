Piden más de 100 años de cárcel: declaran culpable a “Lucho Plátano” por homicidio de comisario de la PDI / CBA

El Tribunal Oral en lo Penal de Santiago emitió un veredicto condenatorio contra Luis Vásquez Villenas, conocido como “Lucho Plátano”, por el asesinato del comisario de la Policía de Investigaciones (PDI) Daniel Valdés, ocurrido en enero de 2023.

La decisión judicial también alcanzó a Gabriel Inostroza, acusado de colaborar en el crimen al trasladar al autor del ataque el día de los hechos. Las penas para ambos serán comunicadas el próximo 31 de marzo.

Según informó la Fiscalía Metropolitana Sur, Vásquez fue declarado culpable por el delito de robo con homicidio contra el funcionario policial, además de otros tres homicidios consumados y cuatro homicidios frustrados. A estos cargos se suman delitos relacionados con tráfico de drogas y porte ilegal de armas de fuego.

El fiscal jefe de Alta Complejidad, Milibor Bugueño, explicó que durante el juicio se logró acreditar que el acusado participaba en actividades vinculadas al narcotráfico junto a su madre, Karina Villegas, actualmente en prisión preventiva por tráfico de drogas. En ese contexto, Vásquez actuaba como una especie de “pistolero” para resguardar puntos de venta de estupefacientes.

De acuerdo con la investigación, el homicidio del comisario Valdés ocurrió cuando el delincuente intentó robar el vehículo del funcionario a las afueras de su domicilio. En ese momento le disparó en varias ocasiones, causándole la muerte.

El persecutor sostuvo que la Fiscalía solicitó presidio perpetuo calificado por el robo con homicidio del policía, lo que implica una condena de por vida sin posibilidad de beneficios penitenciarios durante al menos 40 años. Además, se pidió presidio perpetuo simple por otro homicidio calificado.

A estas sanciones se suman penas adicionales por los demás delitos, que en total superan los 100 años de cárcel.

Durante el proceso, la Fiscalía argumentó que Vásquez se caracterizaba por su extrema violencia y escasa consideración por la vida humana, antecedentes que, según indicaron, quedaron demostrados a lo largo del juicio oral.