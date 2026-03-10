;

Piden más de 100 años de cárcel: declaran culpable a “Lucho Plátano” por homicidio de comisario de la PDI

Luis Vásquez Villenas fue condenado por robo con homicidio y otros delitos.

Nelson Quiroz

Piden más de 100 años de cárcel: declaran culpable a “Lucho Plátano” por homicidio de comisario de la PDI

Piden más de 100 años de cárcel: declaran culpable a “Lucho Plátano” por homicidio de comisario de la PDI / CBA

El Tribunal Oral en lo Penal de Santiago emitió un veredicto condenatorio contra Luis Vásquez Villenas, conocido como “Lucho Plátano”, por el asesinato del comisario de la Policía de Investigaciones (PDI) Daniel Valdés, ocurrido en enero de 2023.

La decisión judicial también alcanzó a Gabriel Inostroza, acusado de colaborar en el crimen al trasladar al autor del ataque el día de los hechos. Las penas para ambos serán comunicadas el próximo 31 de marzo.

ADN

FOTO: SEBASTIÁN BELTRÁN GAETE / AGENCIAUNO / CBA

Según informó la Fiscalía Metropolitana Sur, Vásquez fue declarado culpable por el delito de robo con homicidio contra el funcionario policial, además de otros tres homicidios consumados y cuatro homicidios frustrados. A estos cargos se suman delitos relacionados con tráfico de drogas y porte ilegal de armas de fuego.

Revisa también

ADN

El fiscal jefe de Alta Complejidad, Milibor Bugueño, explicó que durante el juicio se logró acreditar que el acusado participaba en actividades vinculadas al narcotráfico junto a su madre, Karina Villegas, actualmente en prisión preventiva por tráfico de drogas. En ese contexto, Vásquez actuaba como una especie de “pistolero” para resguardar puntos de venta de estupefacientes.

De acuerdo con la investigación, el homicidio del comisario Valdés ocurrió cuando el delincuente intentó robar el vehículo del funcionario a las afueras de su domicilio. En ese momento le disparó en varias ocasiones, causándole la muerte.

El persecutor sostuvo que la Fiscalía solicitó presidio perpetuo calificado por el robo con homicidio del policía, lo que implica una condena de por vida sin posibilidad de beneficios penitenciarios durante al menos 40 años. Además, se pidió presidio perpetuo simple por otro homicidio calificado.

A estas sanciones se suman penas adicionales por los demás delitos, que en total superan los 100 años de cárcel.

Durante el proceso, la Fiscalía argumentó que Vásquez se caracterizaba por su extrema violencia y escasa consideración por la vida humana, antecedentes que, según indicaron, quedaron demostrados a lo largo del juicio oral.

Contenido patrocinado

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

&#039;DEADLINE&#039; debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

'DEADLINE' debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: &#039;para que la gente me vea en otra faceta&#039;

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: 'para que la gente me vea en otra faceta'

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad