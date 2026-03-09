AC/DC en Chile: revisa cómo funcionará el Metro y qué estaciones tendrán horario extendido
La icónica banda regresa al país para dos conciertos en el Parque Estadio nacional.
AC/DC se prepara para volver con todo a Chile de la mano de su PWR UP Tour, con el cual esperan repletar el Parque Estadio nacional en dos fechas.
De cara a una gran convocatoria los días 11 y 15 de marzo, las autoridades regionales y encargados del transporte público anunciaron un plan especial de funcionamiento.
A raíz de esto, la productora DG Medios en coordinación con el Metro de Santiago, compartieron información detallada de cómo funcionará el tren subterráneo.
Lo primero a tener en cuenta es que ampliarán su horario hasta la 01:00 horas en algunas estaciones específicas con foco en diversas combinaciones.
Hay que recordar que los conciertos tienen pactado su inicio para las 21:00 horas, por lo que terminará pasado las 23:00 hrs., horario de cierre normal.
A continuación, revisa el detalle de las estaciones abiertas y su funcionamiento:
Solo ingreso:
- Estadio Nacional (L6)
- Ñuñoa (L3 y L6)
- Ñuble (L5 y L6)
*Ñuble y Ñuñoa también estarán disponible para combinación.
Solo salida:
- Plaza Quilicura (L3)
- Cardenal Caro (L3)
- Plaza Chacabuco (L3)
- Universidad de Chile (L3)
- Ñuñoa (L3)
- Plaza Egaña (L3)
- Baquedano (L5)
- Ñuble (L5)
- Carlos Valdovinos (L5)
- Pedrero (L5)
- Bellavista La Florida | Intermodal (L5)
- Vicente Valdés (L5)
- Cerrillos (L6)
- Franklin (L6)
- Ñuble (L6)
- Estadio Nacional (L6)
- Ñuñoa (L6)
- Inés de Suárez (L6)
- Los Leones (L6)
