AC/DC en Chile: revisa cómo funcionará el Metro y qué estaciones tendrán horario extendido

AC/DC se prepara para volver con todo a Chile de la mano de su PWR UP Tour, con el cual esperan repletar el Parque Estadio nacional en dos fechas.

De cara a una gran convocatoria los días 11 y 15 de marzo, las autoridades regionales y encargados del transporte público anunciaron un plan especial de funcionamiento.

A raíz de esto, la productora DG Medios en coordinación con el Metro de Santiago, compartieron información detallada de cómo funcionará el tren subterráneo.

Lo primero a tener en cuenta es que ampliarán su horario hasta la 01:00 horas en algunas estaciones específicas con foco en diversas combinaciones.

Hay que recordar que los conciertos tienen pactado su inicio para las 21:00 horas, por lo que terminará pasado las 23:00 hrs., horario de cierre normal.

A continuación, revisa el detalle de las estaciones abiertas y su funcionamiento:

Solo ingreso :

Estadio Nacional (L6)

Ñuñoa (L3 y L6)

Ñuble (L5 y L6)

*Ñuble y Ñuñoa también estarán disponible para combinación.

Solo salida :