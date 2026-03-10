Los Tres presentarán su nuevo disco con serie de conciertos: conoce cómo y dónde comprar entradas

Los Tres presentarán en vivo su nuevo álbum XCLNT, disco el cual marca su regreso con la formación original después de 26 años sin publicar nuevo material discográfico.

Este álbum fue grabado durante el 2025 en los históricos estudios Abbey Road Studios de Londres y el pasado 5 de marzo estrenaron su primer single Cantar y Amar.

A través de sus redes sociales, la banda de la región del Bio Bío anunció los primeros cuatro conciertos para presentar su nuevo disco de estudio.

Cómo y dónde comprar las entradas para los conciertos de Los Tres

En la misma publicación, Los Tres anunciaron que ofrecerá dos conciertos en Concepción el próximo 23 y 24 de mayo en el Teatro Universidad de Concepción y dos shows más en Santiago 7 y 8 de junio en el Teatro Municipal de Santiago.

Las entradas para estos espectáculos estarán disponibles en el sistema Ticketplus a partir de las 12:00 horas de este 11 de marzo.