VIDEO. “Otro dia con un arriendo barato”: el registro de una vecina de Plaza Italia tras la vuelta de Baquedano que se volvió viral

El monumento fue reinstalado en Plaza Italia durante la madrugada de este martes.

Nicolás Lara Córdova

“Otro dia con un arriendo barato”: el registro de una vecina de Plaza Italia tras la vuelta de Baquedano que se volvió viral

Durante la madrugada de este martes se realizó la reinstalación de la estatua del general Manuel Baquedano en Plaza Italia.

El monumento había sido retirado el 12 de marzo de 2021 tras sufrir graves deterioros durante las manifestaciones del estallido social.

Tras la instalación, el Orfeón Nacional de Carabineros de Chile interpretó el himno nacional en Plaza Italia en el marco de la reinauguración de la estatua.

Una vecina compartió el registro en TikTok de este suceso. El video ya acumula más de 300 mil visitas en esta plataforma.

“Pov otro día viviendo en Baquedano con un arriendo barato (volvió BAQUEDANO y me despertó una orquesta?? LSJSKS)”, escribió la vecina.

@truto.corto

amigos empezaron a las 6:30 honestamente KSJDJDJDJ #chile #fyp #baquedano

♬ Jet2 Advert - ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧

