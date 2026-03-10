Chile tendrá su propia premiación en el mundo del streaming: conoce todos los detalles de los 3E Golden Awards

No hay dudas de que el rubro del streaming llegó para quedarse, con grandes exponentes a nivel internacional que han sabido construir una comunidad que atraviesa fronteras.

Chile no es la excepción y cuenta con su propia escena, compuesta por una serie de creadores de contenidos que cuentan con un colchón importante de seguidores.

Bajo este escenario, recientemente se anunció que la comunidad nacional también premiará a lo mejor del área que arrasa en internet y las redes sociales.

Se trata de los 3E Golden Awards EstelarBet Chile, evento que reconocerá lo más destacado de la industria, contemplando importantes exponentes y material/programas exhibidos.

La iniciativa es liderada por la streamer e influencer Nicole Troncoso (@Nicole3e), quien impulsa este proyecto con el objetivo de “visibilizar y destacar el crecimiento de la industria del contenido digital en el país”.

Con esta apuesta, Nicole se convierte además en la primera mujer en Chile en crear y liderar unos premios dedicados exclusivamente al streaming, marcando un hito dentro del ecosistema digital nacional.

Formato e invitados

Los 3E Golden Awards reconocerán este año el trabajo de quienes han construido comunidades en plataformas como Twitch, YouTube y redes sociales en general, consolidando una escena que cada vez atrae a más espectadores en Chile.

Serán 14 categorías en competencia, entre ellas Streamer del Año, Clip del Año, Mejor Vlogger, Mejor Podcast, Streamer IRL, Mejor Creador Gastronómico, Mejor Editor, Mejor Evento, Mejor Jugador de E-Sports y Mejor Medio de Prensa Digital, entre otras.

El público puede votar a sus favoritos hasta el 19 de marzo a las 23:59 horas a través del sitio web oficial de los premios.

La ceremonia incluirá además presentaciones en vivo, como una batalla de gallos presentada por Red Bull, un segmento de stand up comedy a cargo de Nico Pontigo, y un show artístico sorpresa.

Entre los invitados confirmados destacan Shelao, iCata, Jaidefinichon, Rakyzlol, Claudio Michaux, Claux, Tomasfelds, Panchasky, Careleche y Otakin, entre otros.

¿Cuándo y dónde será la ceremonia?

La cita para celebrar los 3E Golden Awards 2026 es el próximo viernes 10 de marzo en el Centro Cultural San Ginés, ubicado en Mallinkrodt 76, Providencia.

Además, de la premiación, se promete una noche única con alfombra roja y shows en vivo que potencian esta iniciativa en torno al talento digital chileno.

El evento será presencial pero también contará con transmisión en vivo por el canal de Twitch de Nicole3e, ofreciendo la posibilidad de seguirlo desde cualquier parte.

Las entradas tienen un valor de $5.000 más cargo por servicio y están disponibles a través de Ticketmaster.

El día de la ceremonia, las puertas se abrirán a las 18:00 horas, con alfombra roja a las 20:00 y premiación a las 20:30 horas.