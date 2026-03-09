Luego de una ausencia que se extendió por casi cinco años, la estatua del general Manuel Baquedano retornará la madrugada de este martes a su ubicación original en la Plaza Italia.

El monumento, que pesa tres toneladas, había sido retirado el 12 de marzo de 2021 tras sufrir graves deterioros durante las manifestaciones del estallido social iniciado en 2019. Durante este periodo, la figura permaneció en el Museo Histórico y Militar para un exhaustivo proceso de restauración.

El retorno fue ratificado por unanimidad por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) el pasado 25 de febrero. Aunque este martes se realizará un acto sencillo para marcar su llegada, la ceremonia oficial de reinauguración se proyecta para dentro de 3 o 4 meses, una vez que finalice la restauración del plinto que sostiene la base.

La integración en el proyecto Nueva Alameda

El regreso de la pieza histórica —erigida originalmente el 18 de septiembre de 1928— se da en el marco de la inauguración del proyecto Nueva Alameda Providencia. Esta iniciativa, que representa una inversión superior a los $134 mil millones, busca transformar la rotonda vehicular en un espacio urbano más integrado.