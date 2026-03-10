;

“Nos dijeron que no podíamos ser padres... La vida es bastante sabia y los seres humanos no pueden jugar con absolutos””

Cristian Riquelme recordó un episodio dramático que vivió junto a su pareja, Claudia Quinzio.

Nicolás Lara Córdova

Cristián Riquelme debutó el pasado sábado en el reestreno de Teatro en Chilevisión, programa que volvió al aire tras 13 años.

En noviembre, el conocido actor compartió a través de redes sociales una impactante historia personales que vivió junto a su esposa, Claudia Quinzio.

En entrevista con Página 7, Riquelme recordó dichos días donde diversos especialistas le comentaron que no podría ser padre junto a su pareja.

“Cuando uno está en el meollo del huracán, me refiero en el problema que yo tuve en esa época con mi mujer, no con ella, porque nos dijeron que no podíamos ser padres,uno no asimila todo el dolor que eso causa", reflexionó.

“La paternidad para mí es lo número uno”

“Uno solamente trata como cualquier persona de salir adelante y ver cuáles son las puertas y las luces que se dan en el camino”, agregó.

“No hay que bajar la guardia, porque los doctores nunca pueden jugar con el blanco y el negro”, complementó.

Al ser consultado sobre si volverá a tener más hijos junto a Claudia Quinzio, Cristian Riquelme aseguró que ya no tendrán más, pero que la paternidad es su mayor prioridad.

“La paternidad para mí es lo número uno. Primero es mi señora, segundo ser padre, tercero mi trabajo. Así me lo tomo yo en general en la vida”, dijo el actor.

“Trato de estar siempre con mi hijos, criar creo que es un trabajo muy poderoso. Y es muy corto, además, porque uno con los hijos está hasta los 8 años viviéndolo y queriéndolo y estando todo el día con ellos”, cerró Riquelme.

