Rumores apuntan a cambios significativos en los próximos lanzamientos de Apple.

Pablo Castillo

¿iPhone plegable, MacBook táctil y audífonos con sensores? Filtran los próximos lanzamientos de Apple

Apple se prepara para ampliar su línea de productos con dispositivos de gama “Ultra”, una categoría que, según filtraciones de Mark Gurman (filtrador de Bloomberg), destacará por incorporar novedades que los diferencian de los modelos Pro existentes.

Entre los esperados se cuentan un iPhone plegable, un MacBook con pantalla táctil y una versión avanzada de los AirPods.

El iPhone plegable sería el primer dispositivo de este tipo de la compañía y se espera que esté listo para septiembre. Fuentes indican que contará con dos pantallas OLED de alta frecuencia y un sistema de bisagras reforzado que mejorará la durabilidad del dispositivo frente a otros plegables del mercado.

El MacBook táctil llegaría más tarde, probablemente en otoño, con un chip de nueva generación. El sistema operativo macOS se ajustaría para facilitar la interacción con los dedos mediante iconos ampliables y gestos clásicos de pantallas táctiles.

Por su parte, los AirPods “Ultra” serían una evolución de los actuales AirPods Pro, con sensores visuales capaces de analizar el entorno para mejorar la cancelación de ruido y permitir control por gestos sin tocar los auriculares. No están pensados para grabar imágenes o vídeos, sino para ofrecer información contextual al dispositivo.

El primer iPhone plegable

El iPhone plegable, que por el momento no tiene un nombre confirmado, llegaría con un precio cercano a los 2.000 euros. Según las filtraciones, tendrá una pantalla de 5,5 pulgadas plegada y otra de 7,8 pulgadas desplegada, ambas con tasa de refresco de 120 Hz.

Su principal novedad estaría en el sistema de bisagras y en un panel que minimizaría la arruga en la zona de plegado, desarrollado en colaboración con Samsung Display.

El dispositivo debutaría en la habitual keynote de septiembre junto con los nuevos iPhone 18 Pro y 18 Pro Max.

Un MacBook ”Ultra”

El MacBook táctil llegará con un chip M6 que promete mayor rendimiento y eficiencia que la serie M5, gracias a un proceso de fabricación de 2 nanómetros. Apple adaptará macOS para aprovechar la interacción con los dedos, aunque manteniendo la funcionalidad clásica del ordenador.

Se incorporarán gestos como ampliar, alejar y desplazarse por páginas web, además de controles táctiles para brillo y volumen inspirados en el iPad. Sin embargo, no habrá compatibilidad con Apple Pencil y la función táctil será complementaria, sin alterar la experiencia principal de uso.

El lanzamiento de este MacBook se prevé entre octubre y noviembre, meses habituales para la renovación de la línea Pro.

