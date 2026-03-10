VIDEO. “Nos demoramos siete citas en...”: Paula Carrasco da detalles inéditos de su relación con el Presidente Boric
La basquetbolista contó los orígenes de su historia de amor con el mandatario.
La noche de este lunes, el Presidente Gabriel Boric fue invitado al programa “Las Caras de La Moneda” en donde dio su última entrevista antes de dejar su puesto como mandatario del país.
En el espacio televisivo, conducido por Don Francisco, el jefe de Estado abordó diversos temas políticos y de contingencia. Sin embargo, eso no fue todo, ya que también se refirió a temas personales.
Fue en ese contexto que apareció la pareja del presidente, Paula Carrasco, quien entregó detalles inéditos de cómo se originó su relación con el mandatario.
“Lo admiré siempre”
“Nos conocimos a causa de los Juegos Panamericanos, me quisieron hacer un reconocimiento por ser, creo, la única funcionaria pública que iba a participar en los Panamericanos y por fortuna me fue a visitar el presidente. Yo llevé a mi hijo porque era algo que no pensé nunca que iba a ocurrir”, partió señalando la pareja del presidente.
La basquetbolista confesó que “lo admiré siempre, voté por él, se lo dije cuando lo conocí. Nunca lo sentí como una persona lejana, desde que lo conocí la conversación fue fluida, fuimos amigos y siempre lo disociaba".
Tras ello, Paula Carrasco ahondó aún más y contó que “nos demoramos siete citas en tener un primer beso”.
Posteriormente, Don Francisco invitó al escenario a Carrasco para regalarle una medalla de plata en honor a Violeta, la hija de la basquetbolista y el Presidente Boric.
