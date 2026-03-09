;

“Teníamos acuerdo técnico”: Gabriel Boric habla de la fallida promesa de condonar el CAE a días de dejar el cargo

El Presidente participó en el programa ‘Las caras de la Moneda’ junto a Kast y se refirió a los puntos clave de su mandato.

José Campillay



El Presidente de la República, Gabriel Boric, está ad portas de finalizar su periodo para que asuma el presidente electo José Antonio Kast.

En la previa del cambio de mando, ambos políticos se reunieron en el programa Las caras de la Moneda. Hay que recordar que anteriormente el entonces candidato se negó a participar del espacio televisivo; hoy, ya con el triunfo, accedió.

En ese escenario, el actual mandatario respondió varias preguntas relacionadas a aquello que quedó pendiente, en carpeta o sin cumplir durante su periodo.

Dentro de los temas principales se abordó la condonación del CAE, uno de los estandartes en la campaña de Boric y de las aristas más prometedoras entre sus propuestas.

Frente a esto, mencionó que “la condonación del CAE y la creación del nuevo sistema de financiamiento de la educación superior requería de una ley en el Parlamento“, lo que se complicaba porque ”nosotros éramos minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado".

“Sin embargo, cuando nosotros presentamos el proyecto hace más de dos años (...) finalmente logramos aprobarlo en la Cámara de Diputados. Pasó al Senado y desgraciadamente la derecha lo bloqueó“, expuso.

El jefe de Estado califica esta acción como algo “lamentable, porque teníamos acuerdo técnico respecto de esto (...) nosotros estuvimos disponibles hasta el último momento".

