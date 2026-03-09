Gabriel Boric sobre Giorgio Jackson: “No es solo mi amigo, es mi hermano de camino y lo va a seguir siendo toda la vida”

Durante la noche de este lunes, Canal 13 transmitió el programa Las caras de La Moneda donde Gabriel Boric ofreció su última entrevista como Presidente de Chile.

En el programa, conducido por Don Francisco, el mandatario se refirió al Caso Fundaciones, donde el mandatario se refirió como uno de los momentos más complejos de su gestión.

En aquel momento Don Francisco le preguntó al Presidente Boric si a pesar de eso, él continuaba siendo amigo de Giorgio Jackson.

“No tengo tantos amigos en la política como se cree”, indicó Gabriel Boric.

“Le puedo decir que Giorgio Jackson, además de ser absolutamente inocente de todo lo que se le ha imputado de manera muy injusta, declarado por Tribunales, por la justicia, es un tipo con una integridad que no tengo ninguna duda”, dijo el Mandatario.

“Giorgio no es solo mi amigo, es mi hermano de camino y lo va a seguir siendo para toda la vida”, cerró Gabriel Boric ante el aplauso de los presentes.

“No hay noche en la que no piense en eso...”

En aquel momento, Don Francisco le dio la palabra a Giorgio Jackson y le consultó si él se tuvo que ir del gobierno y del país por el Caso Fundaciones.

“Probablemente si no hubiese ocurrido y hubiese continuado con la confianza del Presidente, seguramente habría seguido hasta el final como lo hicieron unos pocos”, comentó Jackson.

“Yo no me fui del país por el Caso Fundaciones, yo creo que hay que reconocer por todas las combinaciones de factores que hubo, tanto dicho caso y el inusual robo que hubo en el Ministerio de Desarrollo Social, hizo imposible la relación con la oposición”, complementó el ex ministro de la Segpres.

Don Francisco le insistió a Giorgio Jackson sobre el robo de los computadores del Ministerio de Desarrollo Social y se conocían las razones de aquello.

“Don Francisco, créame que no hay noche en la que no piense si hay alguna forma de saber quien estuvo detrás de eso. La justicia concluyó que fue un robo común”, le respondió Jackson al presentador.

“Han pasado dos años de eso y nadie presentó una solicitud de una diligencia, ni una prueba que pueda vincularme. No todo vale en la política”, cerró.