Lollapalooza Chile hace historia y logra particular hito para su edición 2026

El festival Lollapalooza Chile marcará un nuevo récord en su edición 2026. La organización confirmó que todos los pases de tres días se encuentran completamente agotados, un hito inédito desde la llegada del evento al país.

El encuentro musical, que se realizará entre el 13 y el 15 de marzo en el Parque O’Higgins, proyecta convocar a cerca de 80 mil personas por jornada, consolidándose como uno de los espectáculos masivos más importantes del calendario cultural chileno.

Getty Images Ampliar

El cartel de este año reúne a destacados nombres de la escena internacional y local. La jornada inaugural del viernes tendrá como una de sus principales figuras a Sabrina Carpenter, junto a la banda Deftones y la artista Doechii. También dirán presente Interpol, Kygo y el chileno Young Cister.

El sábado estará marcado por el esperado debut en Chile de Tyler, The Creator, acompañado por Lorde y la banda nacional Los Bunkers, entre otros artistas.

El cierre del domingo tendrá como protagonistas a Chappell Roan, el productor electrónico Skrillex y el cantante Lewis Capaldi.

Bajo ese contexto, la producción destacaron que el sold out en los abonos de tres días, en sus categorías General, Lolla Lounge y Platinum, refleja el alto interés del público por el evento. Por ahora, solo quedan disponibles los últimos pases diarios, que se venden exclusivamente a través de Ticketmaster.