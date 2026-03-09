No hay dudas de que Daddy Yankee es uno de los artistas más grandes de Puerto Rico y uno de los máximos representantes del reggaetón.

Durante años, gracias a sus más de tres décadas de trayectoria, el ‘Big Boss’ ha lanzado una cantidad importante de éxitos mundiales que se convirtieron en verdaderos himnos del género.

Uno de esos hits fue Gasolina, lanzada en 2004 y pudiendo masificar la llegada del reggaetón en varios países. Así, con el pasar de los años sus grandes temas fueron resonando en todo el mundo y en diferentes idiomas.

Bajo este escenario, una influencer árabe sorprendió en redes sociales al interpretar el clásico de ‘DY’ en su idioma, volviéndose un video viral.

Se trata de @meanraneem, una joven que domina varios idiomas e interactúa constantemente con sus seguidores a nivel global.

Además, previo a este registro publicado hace poco más de una semana, también tiene la versión de Tití Me Preguntó, de Bad Bunny.