;

VIDEO. “¡Ba ba yan kee!”: influencer sorprende cantando ‘Gasolina’ de Daddy Yankee en árabe y se vuelve viral

Se trata de una joven que domina ambos idiomas y acumula millones de visitas con este tipo de contenido.

José Campillay

Imagen modificada con IA

Imagen modificada con IA

No hay dudas de que Daddy Yankee es uno de los artistas más grandes de Puerto Rico y uno de los máximos representantes del reggaetón.

Durante años, gracias a sus más de tres décadas de trayectoria, el ‘Big Boss’ ha lanzado una cantidad importante de éxitos mundiales que se convirtieron en verdaderos himnos del género.

Uno de esos hits fue Gasolina, lanzada en 2004 y pudiendo masificar la llegada del reggaetón en varios países. Así, con el pasar de los años sus grandes temas fueron resonando en todo el mundo y en diferentes idiomas.

Revisa también:

ADN

Bajo este escenario, una influencer árabe sorprendió en redes sociales al interpretar el clásico de ‘DY’ en su idioma, volviéndose un video viral.

Se trata de @meanraneem, una joven que domina varios idiomas e interactúa constantemente con sus seguidores a nivel global.

Además, previo a este registro publicado hace poco más de una semana, también tiene la versión de Tití Me Preguntó, de Bad Bunny.

@meanraneem

i swear i filmed this before everything went down this weekend #learnarabic #gasolina

♬ original sound - raneem

Contenido patrocinado

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

&#039;DEADLINE&#039; debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

'DEADLINE' debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: &#039;para que la gente me vea en otra faceta&#039;

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: 'para que la gente me vea en otra faceta'

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad