“Lo vemos como sinergias positivas”: empresa dueña de señal de streaming y de gestión de derechos de TV ofrece acceso a financiamiento para clubes

El fútbol se ha ido transformando cada vez más en una plataforma de negocios al momento de apuntar a los diversos elementos que implica, tanto por la venta de publicidad así como la transmisión de los juegos, entre otros elementos.

Uno de esos avances a nivel económico lo representa FZ Sports, compañía que posee la plataforma de streaming Fanatiz y también 1190 Sports, dedidcada a la gestión de derechos de TV, teniendo el manejo de la emisión de partidos del Brasileirao y la Liga Profesional Argentina. A eso se suma también L1 Max, el canal que transmite los partidos del fútbol peruano.

A todo eso se suma también el lanzamiento durante las últimas semanas de Stadio Capital, plataforma de financiamiento deportivo.

“Hemos construido profundas relaciones con muchos fondos, proveedores de capital institucional. Nosotros mismos hemos ido acumulando cierto capital y hemos visto que hay una oportunidad de ofrecer soluciones financieras en formato de préstamo, en formato de adelanto, a estas distintas organizaciones de la industria deportiva en América Latina y ayudarlos a resolver sus necesidades de capital de trabajo, y de la mano de eso, ayudar sobre todo a promover la profesionalización y el crecimiento de la industria de nuestra región”, explica, en diálogo con ADN.CL, Matías Rivera, cofundador y CEO de FZ Sports, apuntando a diferenciarse del “factoring”, fórmula de financiamiento predominante en algunos clubes de la Primera B.

“El factoring, como regla general, se hace contra una factura emitida y las facturas general se pagan a 30, 60, 90 días. Entonces el factoring tiene por naturaleza una orientación muy como de táctico o corto plazo. Es capital de trabajo de uno, dos, tres meses. Nosotros lo que apuntamos a hacer es algo distinto, complementario al factoring, que sea por más largo plazo, que le da más margen de maniobra. Por ejemplo, podemos hacer a 6 meses, a 1 año, a 2 años, incluso 3 en algunos casos”, remarcó en torno a un manejo de capital que, a lo largo de sus 10 años de existencia, ha llevado a FZ Sports a intermediar negocios por cerca de 150 millones de dólares.

Al ser consultados por el hecho de prestar dinero a clubes y, a la vez, estar involucrados en negociaciones por derechos de TV, Matías Rivera aseguró que “nosotros lo vemos más como sinergias positivas, en cuanto a que las mismas contrapartes con las que nos toca trabajar nos permite conocerlas y entender sus necesidades mejor y, en ese sentido, diseñar soluciones financieras mejores. El conocer la industria por distintos ángulos nos permite ser un mejor socio financiero. Con eso dicho, son distintos equipos de trabajo y eso también es relevante. No es la misma persona que está comprando el derecho, por así decir, que está a la vez revisando las oportunidades financieras”.

Más allá del fútbol

Stadio Capital apunta a generar financiamiento deportivo más allá del balompié profesional. “Esto no es solo fútbol. Hablamos deliberadamente de deportes en la región. Ciertamente, el fútbol es por lejos el más grande de nuestra región y en ese sentido la mayoría de las oportunidades sí están ligadas al mundo fútbol, pero eso no quita de que proactivamente excluyamos opciones en otros espacios. Ya hemos tenido conversaciones con organizaciones deportivas de deporte que no son fútbol y estamos abiertos a tenerlos”, recalcó el CEO de FZ Sports, reconociendo ya participación en transacciones en el fútbol de Perú y Brasil.

Además, ya hay sondeos por parte de clubes chilenos para obtener financiamiento. “Se nos han acercado harto a hartas organizaciones deportivas con interés. Hemos hecho un par de propuestas que están actualmente siendo trabajadas. Así que diría que hemos visto que hay una buena recepción, hay una necesidad en el mercado por ese tipo de soluciones. Hemos hablado con clubes de Primera División, con federaciones de fútbol fuera de Chile. Hemos también conversado con organizaciones fuera del fútbol acá”, cerró Matías Rivera.