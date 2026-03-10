;

Montes rompe el silencio y explica su polémico cruce con Palavecino en la UC: “Después en el camarín...”

El atacante de Universidad Católica se refirió al fuerte encontrón que protagonizó con su compañero en la derrota ante O’Higgins.

Bastián Lizama

TNT Sports

TNT Sports

Clemente Montes, delantero de Universidad Católica, rompió el silencio este martes y se refirió a su polémica agresión hacia su compañero Matías Palavecino en la última derrota frente a O’Higgins en Rancagua.

El episodio ocurrió en los minutos finales del partido jugado en El Teniente, donde Montes pidió ejecutar un tiro libre, pero Palavecino tomó el balón y recibió un cabezazo del atacante formado en la UC en señal de molestia.

Revisa también:

ADN

Con el paso de los días, el delantero habló en conferencia de prensa y explicó su airada reacción contra el volante argentino. “Está clarísimo que vengo de una expulsión más o menos con la misma reacción y tampoco corresponde hacerla, pero creo que el querer ganar los partidos te lleva al límite en esa situación", partió señalando.

“En este caso quizás yo me sentía con mucha confianza y muy preparado para patear los tiros libres, porque lo he venido trabajando. Pero bueno, al final Matías también tiene una pegada muy linda y casi hacemos el gol. Los dos queríamos ganar y se dio esa situación, pero después en el camarín, como si nada, volvimos”, agregó.

En esa línea, Montes aseguró que todo quedó en la cancha. “Al final todos tenemos el mismo objetivo de querer ganar. La situación quedó ahí, igual se habló en la semana y quizás hizo demasiado ruido, pero en la interna, que es lo importante, quedó como si nada”, sentenció.

Contenido patrocinado

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

&#039;DEADLINE&#039; debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

'DEADLINE' debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: &#039;para que la gente me vea en otra faceta&#039;

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: 'para que la gente me vea en otra faceta'

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad