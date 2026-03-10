Montes rompe el silencio y explica su polémico cruce con Palavecino en la UC: “Después en el camarín...”

Clemente Montes, delantero de Universidad Católica, rompió el silencio este martes y se refirió a su polémica agresión hacia su compañero Matías Palavecino en la última derrota frente a O’Higgins en Rancagua.

El episodio ocurrió en los minutos finales del partido jugado en El Teniente, donde Montes pidió ejecutar un tiro libre, pero Palavecino tomó el balón y recibió un cabezazo del atacante formado en la UC en señal de molestia.

Con el paso de los días, el delantero habló en conferencia de prensa y explicó su airada reacción contra el volante argentino. “Está clarísimo que vengo de una expulsión más o menos con la misma reacción y tampoco corresponde hacerla, pero creo que el querer ganar los partidos te lleva al límite en esa situación", partió señalando.

“En este caso quizás yo me sentía con mucha confianza y muy preparado para patear los tiros libres, porque lo he venido trabajando. Pero bueno, al final Matías también tiene una pegada muy linda y casi hacemos el gol. Los dos queríamos ganar y se dio esa situación, pero después en el camarín, como si nada, volvimos”, agregó.

En esa línea, Montes aseguró que todo quedó en la cancha. “Al final todos tenemos el mismo objetivo de querer ganar. La situación quedó ahí, igual se habló en la semana y quizás hizo demasiado ruido, pero en la interna, que es lo importante, quedó como si nada”, sentenció.