En un escenario donde los contratos comerciales en el fútbol cambian con frecuencia, un club chileno se instaló como excepción mundial.

Con 49 años consecutivos junto al mismo auspiciador, mantiene el patrocinio más extenso registrado en camisetas del profesionalismo.

El vínculo comenzó en 1977 y se ha mantenido sin interrupciones hasta febrero de 2026.

Se trata de Rangers de Talca, que desde fines de los años 70 luce en su indumentaria el logo de PF, empresa de alimentos fundada en 1903 y con fuerte presencia en la zona centro-sur del país.

Superó a grandes equipos del mundo

La duración del acuerdo supera a otras asociaciones históricas del fútbol internacional, como la de Yokohama F. Marinos con Nissan (desde 1988), Wolfsburgo con Volkswagen (1992) y Zenit de San Petersburgo con Gazprom (1997).

Incluso el emblemático patrocinio de Pirelli con el Inter de Milán, que se extendió por 26 años, quedó por debajo.

Más allá del récord, el caso destaca por la continuidad de un acuerdo que nació como respaldo local y terminó convirtiéndose en parte de la identidad institucional del club talquino.