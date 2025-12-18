;

Influenza H3N2 en Chile: cuáles son los síntomas de la “super gripe” (y cómo prevenir el contagio)

Esta semana el Ministerio de Salud informó la detección de un caso. “Era esperado dado el comportamiento epidemiológico global del virus”, señalaron.

Influenza H3N2 en Chile: cuáles son los síntomas de la “super gripe” (y cómo prevenir el contagio)

Este jueves, el Ministerio de Salud (Minsal) confirmó la detección del primer caso de la nueva variante de influenza A(H3N2) en Chile, conocida popularmente como la “super gripe”.

Este hallazgo era esperado dado el comportamiento epidemiológico global del virus y se produce en un contexto de descenso sostenido de la actividad de influenza”, explicó la autoridad.

“Desde agosto de 2025, se ha detectado un rápido aumento de virus subclado A(H3N2)”, precisó este mes la Organización Mundial de la Salud. Por un tiempo, Sudamérica se había mantenido “fuera del radar”.

Eso sí, este último organismo precisó que no existiría un incremento en la gravedad de la enfermedad. Por lo demás, no se trataría de una afección mortal.

Los síntomas del H3N2 son muy similares a los que se presentan en una gripe estacional común.

Entre uno y cuatro días tras la exposión al virus, se podría presentar:

  • Fiebre alta inesperada
  • Dolores corporales intensos
  • Sensación de fatiga, escalofríos y malestar general intenso
  • Tos generalmente seca y persistente
  • Dolor de garganta
  • Congestión o secreción nasal
  • Dolores de cabeza
  • Náuseas, vómitos y diarrea en algunos casos, especialmente en niños

Una de las recomendaciones principales del Minsal fue a completar el esquema de vacunación contra la influenza, especialmente si es parte de grupos de riesgo. En dicha lista se incluye:

  • Adultos de 65 años y más
  • Embarazadas
  • Personas con enfermedades crónicas
  • Niños entre 6 meses y 5 años
  • Trabajadores de la salud

La vacunación sigue siendo la mejor herramienta para prevenir enfermedad grave, hospitalización y muerte por influenza”, sumaron en redes sociales.

Dentro de las medidas preventivas para evitar un nuevo contagio aparecen:

  • Lavado frecuente de manos
  • Cubrirse la boca al toser o estornudar
  • Quedarse en casa en caso de presentar sintomatología
  • Consultar oportunamente con un especialista en caso de que aparezcan síntomas de mayor gravedad

