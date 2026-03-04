;

“El interés público no justifica la exposición”: Colegio de Periodistas critica a Canal 13 por reportaje de menor en Arica

El gremio cuestionó el tratamiento dado por la prensa de la emisora al fallecimiento de un adolescente de 14 años que estaba bajo el cuidado de Mejor Niñez.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO / Diego Martin

El Colegio de Periodistas de Chile expresó su rechazo a un reportaje emitido en horario prime por Canal 13 por el tratamiento informativo dado al hallazgo del cuerpo calcinado de un menor de 14 años en Arica.

El caso fue dado a conocer por T13. Según el medio, la víctima –de nacionalidad chilena y bajo el cuidado del servicio Mejor Niñez– habría fallecido el pasado 16 de febrero por asfixia mecánica por ahorcamiento.

De acuerdo al gremio, el reportaje “vulnera el estándar ético y jurídico que rige el ejercicio del periodismo”, conforme al artículo 28 del Código de Ética del Colegio, relativo al ”respeto por la dignidad y la vida privada en contextos de dolor”.

Asimismo, citó el artículo 25, que obliga a “abstenerse a difundir la identidad o imagen de un niño, niña o adolescente sin el consentimiento previo y expreso de sus representantes legales”.

“Exposición innecesaria”

También el Colegio de Periodistas invocó el artículo 33 de la Ley N° 19.733 que “prohíbe expresamente la divulgación de la identidad de menores de edad víctimas de delitos, así como cualquier antecedentes que conduzca a su identificación”.

“El interés público de una noticia no puede justificar la exposición innecesaria de antecedentes sensibles, imágenes, ni la utilización de enfoques sensacionalistas que puedan profundizar el daño ya sufrido”, enfatizó el gremio.

