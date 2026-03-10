;

Guerra desatada entre Topuria y Makhachev tras caerse su pelea en UFC Casa Blanca: “Alguien más pagará por tu huida”

Los dos mejores libra por libra de la compañía se dedicaron ácidas palabras a través de redes sociales.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images

El histórico anuncio del UFC Casa Blanca impactó con el regreso de Ilia Topuria para encabezar la cartelera enfrentando a Justin Gaethje por el título indiscutido del peso ligero.

Si bien apunta a ser un gran combate, los fanáticos de las artes marciales mixtas esperaban otra cosa para el invicto español-georgiano, ya fuera un retorno de Conor McGregor o ir por su tercer cinturón ante Islam Makhachev en el peso wélter.

Finalmente, esta pelea contra el discípulo prodigio de Khabib Nurmagomedov no se llevará a cabo, al menos este año, por lo que Topuria lo atacó por redes sociales con un potente mensaje.

Revisa también:

ADN

Una vez más, Islam se excusa. Esta vez es una lesión. Siempre supe que participaría en el evento de la Casa Blanca. Incluso cuando la UFC me dijo en un momento que no contarían conmigo para el evento, sabía que era parte de la negociación. Cuando finalmente me dijeron que estaría en la cartelera de la Casa Blanca, mencionaron a Islam y no dudé ni un segundo en aceptar la pelea”, escribió el campeón del peso ligero en su cuenta de X.

“Aunque la pelea aún no se había confirmado oficialmente, la cartelera de la Casa Blanca se anunciaría al día siguiente. Y cuando desperté, me enteré de que Islam se había lesionado. Una vez más, alguien más pagará por la huida de Islam. Ambos managers son unas perr... y además feos como el infierno. Justin, nos vemos en la Casa Blanca. No soy de los que humillan a la gente. Será rápido. Cuando despiertes, todo habrá terminado”, cerró el español, acusando al ruso de bajarse del combate.

Ante los duros comentarios de Topuria, Makhachev no se quedó callado y respondió a través de la misma plataforma: “Ambos sabemos quién se acobardó aquí. Puedes cubrir tu cobardía con desagradables tweets, pero no te preocupes, ¡un día obtendrás lo que pediste! Y tu gordo manager no tiene que pedir miles de millones para pelear conmigo, lo haremos gratis”, dijo el campeón del peso wélter.

Contenido patrocinado

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

&#039;DEADLINE&#039; debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

'DEADLINE' debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: &#039;para que la gente me vea en otra faceta&#039;

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: 'para que la gente me vea en otra faceta'

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad