Guerra desatada entre Topuria y Makhachev tras caerse su pelea en UFC Casa Blanca: “Alguien más pagará por tu huida”

El histórico anuncio del UFC Casa Blanca impactó con el regreso de Ilia Topuria para encabezar la cartelera enfrentando a Justin Gaethje por el título indiscutido del peso ligero.

Si bien apunta a ser un gran combate, los fanáticos de las artes marciales mixtas esperaban otra cosa para el invicto español-georgiano, ya fuera un retorno de Conor McGregor o ir por su tercer cinturón ante Islam Makhachev en el peso wélter.

Finalmente, esta pelea contra el discípulo prodigio de Khabib Nurmagomedov no se llevará a cabo, al menos este año, por lo que Topuria lo atacó por redes sociales con un potente mensaje.

“Una vez más, Islam se excusa. Esta vez es una lesión. Siempre supe que participaría en el evento de la Casa Blanca. Incluso cuando la UFC me dijo en un momento que no contarían conmigo para el evento, sabía que era parte de la negociación. Cuando finalmente me dijeron que estaría en la cartelera de la Casa Blanca, mencionaron a Islam y no dudé ni un segundo en aceptar la pelea”, escribió el campeón del peso ligero en su cuenta de X.

“Aunque la pelea aún no se había confirmado oficialmente, la cartelera de la Casa Blanca se anunciaría al día siguiente. Y cuando desperté, me enteré de que Islam se había lesionado. Una vez más, alguien más pagará por la huida de Islam. Ambos managers son unas perr... y además feos como el infierno. Justin, nos vemos en la Casa Blanca. No soy de los que humillan a la gente. Será rápido. Cuando despiertes, todo habrá terminado”, cerró el español, acusando al ruso de bajarse del combate.

Ante los duros comentarios de Topuria, Makhachev no se quedó callado y respondió a través de la misma plataforma: “Ambos sabemos quién se acobardó aquí. Puedes cubrir tu cobardía con desagradables tweets, pero no te preocupes, ¡un día obtendrás lo que pediste! Y tu gordo manager no tiene que pedir miles de millones para pelear conmigo, lo haremos gratis”, dijo el campeón del peso wélter.