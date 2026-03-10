;

Gonzalo Tapia tiene nuevo entrenador en Sao Paulo: anuncio oficial

El brasileño Roger Machado asumió la banca del cuadro paulista tras la reciente salida del técnico argentino Hernán Crespo.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Sports Press Photo

Gonzalo Tapia tiene nuevo técnico en Sao Paulo. Tras la reciente salida del argentino Hernán Crespo, el cuadro paulista se movió rápidamente y confirmó al brasileño Roger Machado como su nuevo entrenador.

“El Tricolor ha acordado la llegada del técnico de 51 años, quien firma un contrato con el club válido hasta el 31 de diciembre de 2026″, anunció la institución en redes sociales.

“Junto a él, se unirán al equipo los asistentes Roberto Ribas, James Freitas y Adaílton Bolzan, el preparador físico Paulo Paixão y el analista de rendimiento Guilherme Nunes”, agregaron.

Sao Paulo también detalló que Machado dirigirá el entrenamiento este martes y estará a cargo del equipo en el partido contra Chapecoense, a disputarse el próximo jueves 12 de marzo por la quinta fecha del Brasileirao.

El estratega brasileño llega al elenco de Gonzalo Tapia tras su último paso por Inter de Porto Alegre, equipo al que dirigió entre julio de 2024 y septiembre de 2025. En el “Colorado”, logró una racha de 16 partidos invicto en el Brasileirao y se consagró campeón del Campeonato Gaúcho.

En su recorrido como entrenador, Machado también cuenta con etapas en reconocidos clubes brasileños como Gremio, Juventude, Palmeiras, Atlético Mineiro, Bahía y Fluminense, entre otros.

