;

Emiten aviso de marejadas para la costa de Chile desde este jueves: revisa las zonas afectadas

El fenómeno se extenderá por varios días, por lo que se llamó a la población a extremar las precauciones.

Javiera Rivera

Emiten aviso de marejadas para la costa de Chile desde este jueves: revisa las zonas afectadas

Emiten aviso de marejadas para la costa de Chile desde este jueves: revisa las zonas afectadas / Manuel Lema Olgun

Las autoridades marítimas emitieron un nuevo aviso de marejadas que afectará a gran parte del borde costero de Chile durante esta semana.

El fenómeno se extenderá por varios días, por lo que se llamó a la población a extremar las precauciones para evitar accidentes.

El aviso fue emitido por el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, organismo que advirtió sobre un aumento del oleaje que se registrará desde el sur del país hasta el extremo norte.

¿Dónde se registrarán las marejadas?

Según la información entregada por la autoridad marítima, el evento se presentará desde el Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo además el Archipiélago de Juan Fernández.

Revisa también

ADN

En detalle, el fenómeno se manifestará en tres grandes tramos del litoral:

  • Desde Golfo de Penas hasta Constitución
  • Desde Constitución hasta Coquimbo
  • Desde Coquimbo hasta Arica

Esto implica que gran parte del borde costero del país podría experimentar oleaje más intenso de lo habitual durante el evento.

¿Cuándo llegarán las marejadas?

Según el aviso emitido, el fenómeno se desarrollará entre el jueves 12 y el sábado 14 de marzo. Además, se prevé que los momentos de mayor intensidad del oleaje se registren en dos franjas horarias específicas:

  • Entre las 19:00 y las 22:00 horas, durante la marea primaria
  • Entre las 07:00 y las 10:00 horas, en la pleamar secundaria

Contenido patrocinado

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

&#039;DEADLINE&#039; debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

'DEADLINE' debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: &#039;para que la gente me vea en otra faceta&#039;

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: 'para que la gente me vea en otra faceta'

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad