Emiten aviso de marejadas para la costa de Chile desde este jueves: revisa las zonas afectadas / Manuel Lema Olgun

Las autoridades marítimas emitieron un nuevo aviso de marejadas que afectará a gran parte del borde costero de Chile durante esta semana.

El fenómeno se extenderá por varios días, por lo que se llamó a la población a extremar las precauciones para evitar accidentes.

El aviso fue emitido por el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, organismo que advirtió sobre un aumento del oleaje que se registrará desde el sur del país hasta el extremo norte.

¿Dónde se registrarán las marejadas?

Según la información entregada por la autoridad marítima, el evento se presentará desde el Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo además el Archipiélago de Juan Fernández.

En detalle, el fenómeno se manifestará en tres grandes tramos del litoral:

Desde Golfo de Penas hasta Constitución

Desde Constitución hasta Coquimbo

Desde Coquimbo hasta Arica

Esto implica que gran parte del borde costero del país podría experimentar oleaje más intenso de lo habitual durante el evento.

¿Cuándo llegarán las marejadas?

Según el aviso emitido, el fenómeno se desarrollará entre el jueves 12 y el sábado 14 de marzo. Además, se prevé que los momentos de mayor intensidad del oleaje se registren en dos franjas horarias específicas:

Entre las 19:00 y las 22:00 horas, durante la marea primaria

Entre las 07:00 y las 10:00 horas, en la pleamar secundaria