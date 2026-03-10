;

Emergencia en San Antonio: declaran Alerta Roja y ordenan evacuación de diversos sectores por incendio forestal descontrolado

El avance del fuego activó mensajes SAE y un despliegue de brigadas terrestres y apoyo aéreo.

Nelson Quiroz

Gonzalo Pérez

Emergencia en San Antonio: declaran Alerta Roja y ordenan evacuación diversos sectores por incendio forestal descontrolado

Emergencia en San Antonio: declaran Alerta Roja y ordenan evacuación diversos sectores por incendio forestal descontrolado

01:31

Un incendio forestal que se mantiene fuera de control obligó a activar evacuaciones preventivas en distintos sectores de la comuna de San Antonio, en la región de Valparaíso, mientras equipos de emergencia trabajan intensamente para contener el avance del fuego.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar los sectores Valle Abajo Cuncumén, Quebrada La Iglesia y Villa La Alborada, medida que fue reforzada mediante el sistema de mensajería SAE enviado a los teléfonos móviles de la zona.

Desde el organismo llamaron a la población a mantener la calma, seguir las indicaciones de las autoridades y considerar a sus mascotas durante el proceso de evacuación.

El siniestro, denominado “Quebrada Cementerio”, afecta preliminarmente una superficie cercana a las cinco hectáreas y se encuentra en fase de combate. Debido a su avance y a las condiciones meteorológicas adversas, Senapred declaró Alerta Roja para la comuna de San Antonio, lo que permite desplegar todos los recursos disponibles para enfrentar la emergencia.

En el combate del incendio participan brigadas y técnicos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), además de Bomberos de San Antonio y Santo Domingo. El operativo también cuenta con apoyo aéreo compuesto por cuatro aviones y un helicóptero, junto a maquinaria pesada y un camión aljibe.

Según información desde el lugar, el fuego se ha visto favorecido por las altas temperaturas y el viento presente en la zona, lo que obligó incluso al acuartelamiento general del Cuerpo de Bomberos de San Antonio. Asimismo, se sumaron voluntarios de compañías de Cartagena, Melipilla y San Pedro para apoyar las labores de control.

Las autoridades indicaron que la Alerta Roja se mantendrá vigente mientras las condiciones del incendio así lo ameriten y reiteraron el llamado a la comunidad a respetar las instrucciones de evacuación y evitar acercarse a las zonas afectadas.

