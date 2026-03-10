;

“Saldré de ésta”: académica atropellada en Concepción relata cómo enfrenta su recuperación

La académica fue atropellada en el centro de la ciudad cuando salía de un salón de belleza.

Javiera Rivera

La académica de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, quien sufrió un atropello en el centro de la ciudad, compartió un mensaje en redes sociales para entregar una actualización sobre su estado de salud.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la docente aseguró que confía en su recuperación pese a la gravedad del accidente.

“También saldré de ésta. Gracias por todos sus mensajes, saludos y oraciones. La buena vibra es increíble cómo anima”, escribió.

En la misma publicación, Astroza indicó que deberá permanecer hospitalizada. “Tengo para un mes hospitalizada. Será lento y doloroso, pero junto a mi familia y amigos lo lograré”, agregó.

Accidente en el centro de Concepción

La académica resultó gravemente herida la tarde del miércoles luego de ser atropellada en la intersección de las calles Rengo con Chacabuco, en pleno centro de Concepción.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, el accidente ocurrió cuando la profesora salía de un salón de belleza ubicado en ese sector.

Según el relato de testigos, el conductor habría avanzado tras verificar que no circulaban vehículos por la vía. En ese instante, la académica habría perdido el equilibrio y cayó, produciéndose el impacto con el automóvil.

