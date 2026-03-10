El calvario sin fin de Nicolás Jarry

Nicolás Jarry, 154° en el ranking ATP, estiró su negativa racha de derrotas este martes, luego de caer en la primera ronda del Challenger 175 de Punta Cana frente al australiano Adam Walton, 91° del mundo.

El tenista chileno, que venía de ser eliminado en la qualy de Indian Wells, sucumbió ante el oceánico por parciales de 7-6 y 6-1, en un partido que se extendió por una hora y 31 minutos.

El duelo comenzó parejo, con dos quiebres por lado que obligaron a definir el primer set en el tiebreak. Sin embargo, Walton estuvo más sólido en el desempate y se impuso sobre el chileno por 7-5 para tomar la ventaja.

Aunque la segunda manga inició de manera similar, un quiebre del australiano en el cuarto juego derrumbó a Jarry. De ahí en más, el chileno cedió todos sus servicios y le permitió a Walton quedarse con la victoria con un contundente 6-1.

Con esta nueva derrota, Nicolás Jarry ya suma 12 partidos sin ganar. La última vez que festejó fue el 4 de julio de 2025, en la tercera ronda de Wimbledon, contra el brasileño Joao Fonseca.

Pese a la temprana eliminación del nieto de Jaime Fillol, el Challenger de Punta Cana aún mantiene presencia chilena. Tomás Barrios (115°) está debutando ante el belga Raphael Collignon (77°), mientras que Cristian Garin (90°) hará su estreno este miércoles frente al checo Dalibor Svrcina (109°).