;

Jarry es invitado al Challenger de Cap Cana y se suma a Garin y Barrios: los tres ya tienen rivales

La cuarta raqueta nacional obtuvo un wild card para disputar el torneo en República Dominicana.

Carlos Madariaga

Jarry es invitado al Challenger de Cap Cana y se suma a Garin y Barrios: los tres ya tienen rivales

Jarry es invitado al Challenger de Cap Cana y se suma a Garin y Barrios: los tres ya tienen rivales / RNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

El circuito tenístico no descansa y, pese a la disputa de Indian Wells, hay espacio para la disputa de torneos Challengers.

Uno será en Santiago, pero otro concentra también las miradas, en República Dominicana, donde Cap Cana tendría, en principio dos chilenos.

Revisa también:

ADN

Esto pues Cristian Garin y Tomás Barrios se anotaron en este campeonato para prepararse de cara a la qualy del Masters 1000 de Miami.

Sin embargo, a ellos se sumó otro nacional, Nicolás Jarry, que recibió un wild card por parte de la organización.

Los tres chilenos ya conocieron a sus rivales en Cap Cana y esperarán por su debut el martes.

Cristian Garin, séptimo cabeza de serie, jugará ante el checo Dalibor Svrcina; Tomás Barrios ante el belga Raphael Collignon; y Nicolás Jarry se medirá ante el australiano Adam Walton.

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad