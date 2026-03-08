Jarry es invitado al Challenger de Cap Cana y se suma a Garin y Barrios: los tres ya tienen rivales / RNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

El circuito tenístico no descansa y, pese a la disputa de Indian Wells, hay espacio para la disputa de torneos Challengers.

Uno será en Santiago, pero otro concentra también las miradas, en República Dominicana, donde Cap Cana tendría, en principio dos chilenos.

Esto pues Cristian Garin y Tomás Barrios se anotaron en este campeonato para prepararse de cara a la qualy del Masters 1000 de Miami.

Sin embargo, a ellos se sumó otro nacional, Nicolás Jarry, que recibió un wild card por parte de la organización.

Los tres chilenos ya conocieron a sus rivales en Cap Cana y esperarán por su debut el martes.

Cristian Garin, séptimo cabeza de serie, jugará ante el checo Dalibor Svrcina; Tomás Barrios ante el belga Raphael Collignon; y Nicolás Jarry se medirá ante el australiano Adam Walton.