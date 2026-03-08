;

Temuco podría sumar un segundo torneo Challenger en 2026

El organizador del Circuito Legión Sudamericana, Horacio de la Peña, valoró la disputa de la fecha en Santiago, y anticipó novedades para el resto de la temporada.

Carlos Madariaga

Temuco podría sumar un segundo torneo Challenger en 2026

Temuco podría sumar un segundo torneo Challenger en 2026 / MARCOS MALDONADO/AGENCIAUNO

En la previa a la disputa del Challenger de Santiago, cuyo cuadro principal arranca este lunes, Horacio de la Peña destacó el desarrollo del evento como parte del Circuito Legión Sudamericana.

“Queremos seguir generando instancias para los tenistas chilenos y sudamericanos. Estamos felices por el impacto que ha tenido y hay que seguir empujando, es un trabajo de todos los años para demostrar que el tenis chileno y sudamericano es el mejor del mundo”, recalcó el “Pulga” en el Club Manquehue.

Revisa también:

ADN

Estos jugadores necesitan ingresar a Roland Garros, asi que se hacen presentes acá para buscar los puntos. Hay jugadores que le van a dar realce al torneo”, resaltó Horacio de la Peña.

Todo en el marco de una agenda que podría tener novedades a nivel Challenger en Chile, según reconoció el también entrenador ante la consulta de ADN Deportes.

Viene Antofagasta y Temuco, puede que tengamos doble fecha allí. Lo que estamos buscando es seguir dándole oportunidades a los chicos. Está la posibilidad de sumar un torneo más a final de año, ambos en cemento. Hay un lugar nuevo allí, donde pusimos las canchas de práctica. Vamos a ver”, reconoció De la Peña, asumiendo que el Circuito Legión Sudamericana no puede entrar a la organización de torneos Futures, que hace pocos años volvieron a disputarse en Chile.

“Me encantaría, pero los Futures son patrimonio de las federaciones, no podemos hacer torneos, aunque estaremos en todos los que hagan”, cerró el “Pulga”.

