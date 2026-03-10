O’Higgins buscará timbrar su boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, cuando visite este miércoles a Deportes Tolima en el duelo de vuelta de la Fase 3 del torneo continental.

El equipo de Lucas Bovaglio tiene la primera opción para quedarse con la clasificación, ya que ganó 1-0 en el partido de ida jugado en Rancagua y ahora intentará sostener su ventaja en Colombia.

En caso de lograr un empate u otra victoria frente al cuadro cafetero, el “Capo de Provincia” accederá a la fase de grupos del certamen y, de paso, obtendrá un millonario premio económico (3 millones de dólares de parte de Conmebol).

Miércoles 11 de marzo

EN VIVO | Deportes Tolima 0-0 O’Higgins | Estadio Manuel Murillo

Goles:



