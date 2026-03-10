;

EN VIVO. O’Higgins visita al Tolima en busca de la clasificación a la fase de grupos de Copa Libertadores

El cuadro de Rancagua viaja a Colombia en busca de su clasificación a la fase de grupos del torneo continental. Transmite ADN Deportes.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Eurasia Sport Images

O’Higgins buscará timbrar su boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, cuando visite este miércoles a Deportes Tolima en el duelo de vuelta de la Fase 3 del torneo continental.

El equipo de Lucas Bovaglio tiene la primera opción para quedarse con la clasificación, ya que ganó 1-0 en el partido de ida jugado en Rancagua y ahora intentará sostener su ventaja en Colombia.

Revisa también:

ADN

En caso de lograr un empate u otra victoria frente al cuadro cafetero, el “Capo de Provincia” accederá a la fase de grupos del certamen y, de paso, obtendrá un millonario premio económico (3 millones de dólares de parte de Conmebol).

Miércoles 11 de marzo

EN VIVO | Deportes Tolima 0-0 O’Higgins | Estadio Manuel Murillo

  • Goles:


Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad