En Universidad de Chile se viven horas convulsas luego de no haber vuelto a ganar tras empatar con Universidad de Concepción, en un momento donde apenas cuenta con uno de los tres delanteros con los cuales renovó la ofensiva.

Dicha situación además se contrasta con el presente de Rodrigo Contreras en el Millonarios de Colombia, que ayer lunes recibió al Cúcuta Deportivo en El Campín con la obligación de sumar de a tres para distanciarse de sus perseguidores en la tabla general, tras haber empatado en su última salida como visitante.

La apertura de la cuenta ocurrió en el primer tiempo mediante una acción individual del ex artillero de la U: el delantero controló el balón con el pecho tras un centro largo, giró sobre su propio eje y sacó un remate de media vuelta que superó al portero rival. Con este tanto, el argentino abrió el marcador y destrabó un partido que se presentaba cerrado defensivamente.

Como dato adicional, este es el sexto gol del “Tucu” en lo que va del semestre. El ariete se afianza como el máximo anotador de su equipo, mientras el inicio de temporada de la U sigue siendo trabado y aún continúa en duda la continuidad de su técnico, Francisco Meneghini, considerando que el “Romántico Viajero” se encuentra actualmente a solo un punto de la zona de descenso en el campeonato chileno, evidenciando una falta de gol que el delantero sí encontró en el extranjero.