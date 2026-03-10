;

VIDEO. Continúa la maldición azul: Rodrigo Contreras vuelve a lucirse con un golazo en Millonarios

Con este tanto, el delantero argentino llega a seis unidades en solo nueve partidos con la camiseta de los “Embajadores”, lo que contrasta ante el bajo nivel de los actuales atacantes de la U.

Damián Riquelme

Millonarios

Millonarios / millonarios

En Universidad de Chile se viven horas convulsas luego de no haber vuelto a ganar tras empatar con Universidad de Concepción, en un momento donde apenas cuenta con uno de los tres delanteros con los cuales renovó la ofensiva.

Dicha situación además se contrasta con el presente de Rodrigo Contreras en el Millonarios de Colombia, que ayer lunes recibió al Cúcuta Deportivo en El Campín con la obligación de sumar de a tres para distanciarse de sus perseguidores en la tabla general, tras haber empatado en su última salida como visitante.

Revisa también:

ADN

La apertura de la cuenta ocurrió en el primer tiempo mediante una acción individual del ex artillero de la U: el delantero controló el balón con el pecho tras un centro largo, giró sobre su propio eje y sacó un remate de media vuelta que superó al portero rival. Con este tanto, el argentino abrió el marcador y destrabó un partido que se presentaba cerrado defensivamente.

Como dato adicional, este es el sexto gol del “Tucu” en lo que va del semestre. El ariete se afianza como el máximo anotador de su equipo, mientras el inicio de temporada de la U sigue siendo trabado y aún continúa en duda la continuidad de su técnico, Francisco Meneghini, considerando que el “Romántico Viajero” se encuentra actualmente a solo un punto de la zona de descenso en el campeonato chileno, evidenciando una falta de gol que el delantero sí encontró en el extranjero.

Contenido patrocinado

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

&#039;DEADLINE&#039; debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

'DEADLINE' debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: &#039;para que la gente me vea en otra faceta&#039;

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: 'para que la gente me vea en otra faceta'

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad