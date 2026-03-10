;

Confirman identidad de una de las víctimas de tragedia en Algarrobo: abogada de Puerto Montt de 26 años

La profesional trabajaba como asesora legislativa del diputado Jaime Sáez y fue una de las cuatro víctimas del fatal incidente.

Nelson Quiroz

Gonzalo Pérez

03:00

Nuevos antecedentes se han conocido tras la tragedia ocurrida el lunes en una playa de Algarrobo, donde cuatro personas murieron luego de ser arrastradas por el fuerte oleaje.

Durante las últimas horas se confirmó la identidad de una de las víctimas: la abogada Pilar Bello Labbe, quien residía en Puerto Montt, de 26 años.

Según información preliminar, Bello se desempeñaba como asesora legislativa del diputado Jaime Sáez, con quien había trabajado en labores vinculadas a la representación parlamentaria en la zona sur del país.

El fatal incidente ocurrió en la playa Mirasol, en el sector norte de Algarrobo, en medio de intensas marejadas. De acuerdo con la Armada de Chile, una mujer caminaba por el borde costero cuando fue golpeada por una fuerte ola que la arrastró mar adentro.

Ante la emergencia, su pareja ingresó al mar para intentar rescatarla y otras tres personas se sumaron al auxilio. Sin embargo, la potencia del oleaje terminó arrastrando a los cinco involucrados. Solo uno de ellos logró ser rescatado con vida, mientras que los otros cuatro fallecieron.

Las autoridades confirmaron además que no hubo menores de edad involucrados, descartando versiones iniciales que hablaban de una niña desaparecida. Entre las víctimas también se encuentra un ciudadano estadounidense que formaba parte del mismo grupo de amigos.

El alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González, lamentó lo ocurrido y recordó que el sector donde se produjo la tragedia no está habilitado para el baño, información que se mantiene publicada en plataformas oficiales y señalética en el borde costero.

Equipos de emergencia continúan realizando peritajes para esclarecer completamente la secuencia de los hechos en esta tragedia que enluta a familias de distintas regiones del país.

