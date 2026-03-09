Tragedia en Algarrobo: cinco familiares, incluido un lacténte, mueren ahogados al intentar rescatar a una menor del mar

Una jornada de extrema gravedad se vivió esta tarde en la comuna de Algarrobo, luego de que un accidente por inmersión terminara con la vida de cinco integrantes de un grupo familiar.

La emergencia se desató alrededor de las 19:00 horas, cuando se perdió el rastro de una menor de edad en una de las playas del balneario. Ante la situación, sus familiares ingresaron al mar con el objetivo de rescatarla, pero el fuerte oleaje dificultó las maniobras y les impidió regresar a la orilla.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado el fallecimiento de cinco personas. Dentro de este grupo de víctimas fatales, lamentablemente, se encontraría un lactante.

Operativo de búsqueda en desarrollo

El incidente involucró a un total de seis personas, todas pertenecientes al mismo núcleo familiar. Mientras se confirma el deceso de la mayoría de los integrantes, personal de la Armada de Chile mantiene un despliegue intensivo en la zona para localizar a una sexta persona que aún se encuentra desaparecida en el mar.

La tragedia ha causado gran impacto entre los presentes en el balneario, dado que el suceso se originó a partir de un acto de auxilio desesperado para salvar a la menor involucrada inicialmente. Las labores de rescate y búsqueda continuarán durante las próximas horas para dar con el último integrante del grupo familiar.