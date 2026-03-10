;

“Tengo mi foco bien puesto”: alcalde Vodanovic responde a alusión del Presidente Boric sobre las presidenciales de 2030

El Mandatario reaccionó a la consigna surgida entre asistentes durante la inauguración de una comisaría en Maipú, apuntando al jefe comunal.

Ruth Cárcamo

Paulina García

07:35

Este martes, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, participó en la inauguración de la 29° Comisaría de La Farfana en la comuna, actividad encabezada por el Presidente Gabriel Boric.

Uno de los momentos que llamó la atención fue que, al finalizar el discurso del Mandatario, surgió entre los asistentes la consigna “Boric 2030”. Ante ello, el jefe de Estado respondió: “Aquí tienen a alguien mejor para ese caso”, en alusión a Vodanovic.

En conversación con Radio ADN, a la autoridad comunal se le consultó sobre esto. “Yo creo que son bromas del Presidente. Yo tengo mi foco muy bien puesto en hacer bien mi pega municipal. Es el compromiso que tengo suscrito con mis vecinos”, respondió.

“Sería una falta de respeto con mis vecinos”

“Todavía me quedan tres años por delante para cumplir este periodo y luego se valorará: si queremos seguir trabajando en la comuna, si queremos tomar nuevos desafíos o si queremos ver opciones fuera de la política”, añadió.

En esa línea, Tomás Vodanovic sostuvo que “Maipú es una comuna con muchísimas necesidades. El municipio tiene una responsabilidad enorme y creo que sería una falta de respeto con mis vecinos que me eligieron para poder desempeñar este cargo durante cuatro años, distraerme con otras opciones”.

“Así que, lo hemos dicho hartas veces, no me creían mucho cuando yo decía que no lo iba a hacer y creo que los hechos demostraron que acá hay un compromiso que es irrestricto y eso se mantiene hasta el último día de mi gestión”, finalizó.

