Balance del Comité de Ministros de Gabriel Boric: aprobaron 34 proyectos por más de US$12 mil millones y se rechazaron 5

Un informe de una consultora advierte demoras cercanas a dos años en decisiones administrativas y alta litigación posterior, lo que reabre debate sobre su rol institucional.

El Comité de Ministros para la Sustentabilidad del gobierno del Presidente Gabriel Boric realizó este lunes su última sesión, cerrando el balance de su gestión durante el actual mandato.

La instancia resolvió reclamaciones vinculadas a proyectos evaluados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Según La Tercera, un informe de la consultora Smart Compliance, entre marzo de 2022 y marzo de 2026 el Comité analizó 39 proyectos en 30 sesiones, lo que representa un 77% más que en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, cuando se revisaron 22 iniciativas.

Durante la actual administración se aprobaron 34 proyectos, por una inversión total de US$12.433 millones, mientras que cinco fueron rechazados, equivalentes a US$3.250 millones. Entre las iniciativas rechazadas figura el controvertido Proyecto Dominga, además de Andes LNG.

El reporte también advierte que el Comité no logra evitar la judicialización de los proyectos, ya que más del 60% de los Estudios de Impacto Ambiental que pasan por esta instancia terminan en tribunales.

“Estos datos hacen inevitable”

Otro punto crítico son los plazos de tramitación. Aunque la ley fija un máximo de 60 días hábiles, el tiempo promedio para resolver reclamaciones alcanza 656 días, es decir, casi 11 veces el límite legal.

El socio de Smart Compliance, Raimundo Pérez, sostuvo que los datos abren un debate sobre la utilidad de esta instancia. “Estos datos hacen inevitable una pregunta de fondo: ¿Se justifica mantener el Comité de Ministros? En nuestra opinión, no”, afirmó.

A su juicio, el organismo no mejora la eficiencia del sistema, ya que “más del 60% de los EIA que han pasado por el Comité terminan en tribunales” y “en más del 70% de los casos confirma la decisión previamente adoptada en el SEIA”.

Además, advirtió que su intervención retrasa en promedio casi dos años la decisión final sobre un proyecto.

