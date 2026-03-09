Padres nombraron a su hija como un personaje de moda del anime y el caso se volvió viral en redes sociales

Una insólita situación se dio a conocer a través de redes sociales. Una familia de Indonesia se volvió viral en un grupo de Facebook tras anunciar el nacimiento de su bebé.

El detalle de este anuncio fue el nombre que utilizaron y que se inspiraron en un reconocido personaje de anime: Frieren.

Frieren Anvia Ramadhani fue el nombre escogido por estos padres de Indonesia haciendo honor al personaje principal de la serie que relata el viaje de la maga elfa.

El hecho no pasó desapercebido en los grupos de anime donde hicieron eco de esta noticia y abrieron el debate sobre el posible bullying escolar que podría enfrentar la niña en el futuro.

¿Quién es Frieren?

Frieren es la protagonista de la serie Frieren: Más allá del viaje. En esta serie se relata la historia de la elfa tras derrotar al Rey Demonio y se explora su viaje contemplativo para entender la vida, el tiempo y las emocionas humanas.