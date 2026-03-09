Ibai reveló todos los detalles de la Velada del Año 6: revisa los combates y peleadores

El conocido streamer español, Ibai Llanos, presentó este lunes la sexta edición de su conocido evento La Velada del Año.

En esta oportunidad el evento se volverá a realizar en el estadio de La Cartuja en Sevilla y se llevará a cabo el próximo 25 de julio de este año.

El streamer presentó a reconocidos influencers e incluso periodistas que participarán de este evento como lo son Gastón Edul, Edu Aguirre, Fabiana Sevillano, La Parce, Clersss, Natalia MX, entre otros.

Ibai confirmó durante la presentación que este año habrán 10 combates, cinco femeninos y cinco masculinos.

Conoce los combates a continuación: