Ibai reveló todos los detalles de la Velada del Año 6: revisa los combates y peleadores

El streamer español confirmó durante la tarde de este lunes los detalles de la sexta edición de este evento.

Nicolás Lara Córdova

Ibai reveló todos los detalles de la Velada del Año 6: revisa los combates y peleadores

El conocido streamer español, Ibai Llanos, presentó este lunes la sexta edición de su conocido evento La Velada del Año.

En esta oportunidad el evento se volverá a realizar en el estadio de La Cartuja en Sevilla y se llevará a cabo el próximo 25 de julio de este año.

El streamer presentó a reconocidos influencers e incluso periodistas que participarán de este evento como lo son Gastón Edul, Edu Aguirre, Fabiana Sevillano, La Parce, Clersss, Natalia MX, entre otros.

Ibai confirmó durante la presentación que este año habrán 10 combates, cinco femeninos y cinco masculinos.

Conoce los combates a continuación:

  • Gaston Edul (Argentina) vs Edu Aguirre (España)
  • Fabiana Sevillano (España) vs La Parce (Colombia)
  • Clersss (España) vs Natalia MX (México)
  • Lit Killah (Argentina) vs Kidd Keo (España)
  • Alondrissa (Puerto Rico) vs Angie Velasco (Argentina)
  • Gero Arias (Argentina) vs ByViruzz (España)
  • Rivers (México) vs Roro (España)
  • Fernanfloo (El Salvador) vs Plex (España)

