Los Peaky Blinders llegan a La Liga: el audaz acuerdo de Netflix y Atlético de Madrid que cambiará el Metropolitano

Los tentáculos de Tommy Shelby traspasan la pantalla.

José Campillay

Imagen editada con IA

El mundo del fútbol sigue sorprendiendo con llamativos acuerdos comerciales que traspasan simples anuncios y los clásicos sponsors en las camisetas.

Ahora llegó el turno del Atlético de Madrid, que marcará un hito en LaLiga al salir a la cancha con un estilo temático en alianza con Netflix.

Los colchoneros firmaron un pacto con la plataforma de streaming para promocionar Peaky Blinders: El hombre inmortal, película que cerrará un ciclo para la popular serie.

Lo más interesante es que el equipo ofrecerá un verdadero espectáculo temático en el Estadio Metropolitano, prometiendo una experiencia única e inmersiva para los asistentes.

De manera concreta, los jugadores madrileños saldrán a la cancha escoltados por actores caracterizados como integrantes de la icónica banda criminal que ha sabido cautivar a los suscriptores de la ‘La Gran N’.

Además, en diferentes lugares del recinto se ubicarán más personas disfrazadas para interactuar con los hinchas y compartir material promocional.

Esto va de la mano con otras acciones como ambientar diversas zonas del estadio con elementos que recrean al Birmingham de los años 30 y 40 visto en la serie.

El evento está agendado para el próximo sábado 14 de marzo en el partido del Atlético de Madrid contra el Getafe.

