Oficialismo, DC y PDG sellan acuerdo para presidir la Cámara: Pamela Jiles se perfila para encabezar la mesa

Un cambio de mando administrativo y político se gesta en el Congreso Nacional tras confirmarse un acuerdo estratégico entre las bancadas del oficialismo, la Democracia Cristiana (DC) y el Partido de la Gente (PDG). Según ratificaron desde la falange, el pacto permitirá sumar un bloque de 79 sufragios, cifra que garantiza la mayoría absoluta necesaria para encabezar la mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados durante los próximos cuatro años.

El diseño del entendimiento contempla que el primer periodo sea liderado por el partido de Franco Parisi, situando a la diputada Pamela Jiles en la presidencia de la corporación. La estructura de mando se completará con una primera vicepresidencia para el Socialismo Democrático y una segunda para el Frente Amplio, equilibrando así las fuerzas entre los distintos firmantes del acuerdo, publica Emol.

Beneficios y condiciones para el PDG

Uno de los puntos clave de la negociación radica en el fortalecimiento del rol legislativo de los integrantes del Partido de la Gente. El pacto establece que cada uno de los 14 diputados que componen dicha bancada podrá presidir una comisión legislativa, aunque este compromiso quedó supeditado a que exista una disciplina total en la votación de la mesa, evitando cualquier tipo de “descuelgue”.

Un espíritu sin exclusiones

Desde la Democracia Cristiana, el jefe de bancada Héctor Barría valoró los términos del diálogo, enfatizando que “se ha logrado un muy buen acuerdo entre nosotros, la Democracia Cristiana, el PDG y por supuesto también el actual oficialismo”. El parlamentario subrayó que la negociación se dio en un marco de “mucha generosidad” y con la firme voluntad de “respetar sin ningún tipo de vetos ni a partidos ni a personas”.

Finalmente, Barría adelantó que los detalles técnicos del pacto serán comunicados oficialmente en un punto de prensa a la brevedad. Para el legislador, este paso es fundamental para asegurar el funcionamiento del Congreso en el largo plazo, señalando que la voluntad de los firmantes es “que esto pueda promover gobernabilidad en la Cámara de Diputadas y Diputados” y dejar atrás cualquier mirada divisionista.