;

Oficialismo, DC y PDG sellan acuerdo para presidir la Cámara: Pamela Jiles se perfila para encabezar la mesa

El bloque asegura 79 votos para el primer año de gestión, entregando el mando al partido de Franco Parisi y repartiendo vicepresidencias con el Frente Amplio y el Socialismo Democrático.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno / Mario Andrés Vergara Escobar

Un cambio de mando administrativo y político se gesta en el Congreso Nacional tras confirmarse un acuerdo estratégico entre las bancadas del oficialismo, la Democracia Cristiana (DC) y el Partido de la Gente (PDG). Según ratificaron desde la falange, el pacto permitirá sumar un bloque de 79 sufragios, cifra que garantiza la mayoría absoluta necesaria para encabezar la mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados durante los próximos cuatro años.

El diseño del entendimiento contempla que el primer periodo sea liderado por el partido de Franco Parisi, situando a la diputada Pamela Jiles en la presidencia de la corporación. La estructura de mando se completará con una primera vicepresidencia para el Socialismo Democrático y una segunda para el Frente Amplio, equilibrando así las fuerzas entre los distintos firmantes del acuerdo, publica Emol.

Beneficios y condiciones para el PDG

Uno de los puntos clave de la negociación radica en el fortalecimiento del rol legislativo de los integrantes del Partido de la Gente. El pacto establece que cada uno de los 14 diputados que componen dicha bancada podrá presidir una comisión legislativa, aunque este compromiso quedó supeditado a que exista una disciplina total en la votación de la mesa, evitando cualquier tipo de “descuelgue”.

Revisa también:

ADN

Un espíritu sin exclusiones

Desde la Democracia Cristiana, el jefe de bancada Héctor Barría valoró los términos del diálogo, enfatizando que “se ha logrado un muy buen acuerdo entre nosotros, la Democracia Cristiana, el PDG y por supuesto también el actual oficialismo”. El parlamentario subrayó que la negociación se dio en un marco de “mucha generosidad” y con la firme voluntad de “respetar sin ningún tipo de vetos ni a partidos ni a personas”.

Finalmente, Barría adelantó que los detalles técnicos del pacto serán comunicados oficialmente en un punto de prensa a la brevedad. Para el legislador, este paso es fundamental para asegurar el funcionamiento del Congreso en el largo plazo, señalando que la voluntad de los firmantes es “que esto pueda promover gobernabilidad en la Cámara de Diputadas y Diputados” y dejar atrás cualquier mirada divisionista.

Contenido patrocinado

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

&#039;DEADLINE&#039; debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

'DEADLINE' debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: &#039;para que la gente me vea en otra faceta&#039;

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: 'para que la gente me vea en otra faceta'

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad