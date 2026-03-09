Ministerio de Transportes posterga reglamento de la “Ley Uber”: buscan dar “mayor certeza” a usuarios y conductores

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) informó que postergará la publicación del reglamento de la Ley Uber, normativa que regulará a las Empresas de Aplicaciones de Transporte.

La decisión, explicó la cartera, busca entregar claridad a pasajeros, conductores y empresas, en un contexto donde el reglamento ya había sido tomado de razón por la Contraloría General de la República durante 2025.

Según el comunicado fechado en Santiago este 9 de marzo de 2026, la medida permitirá que las futuras autoridades del ministerio puedan aplicar modificaciones al texto antes de concluir el proceso de implementación. En el documento, la cartera subraya que el objetivo es “entregar mayor certeza a los pasajeros, conductores y las propias empresas de aplicaciones de transporte”.

Qué significa el aplazamiento y qué sigue avanzando en la implementación

El MTT precisó que la decisión no detiene el trabajo ya realizado para implementar la ley, aprobada en 2023 tras casi una década de discusión legislativa. Esos avances, señaló, quedarán como insumos para la entrada en vigencia futura.

Entre los puntos relevantes, el ministerio informó que existen dos plataformas tecnológicas contempladas en la norma: una aún está en desarrollo y otra ya finalizada, lo que evidencia que el despliegue operativo todavía no está completamente listo.

En el fondo, la Ley Uber apunta a ordenar una industria que ya opera masivamente. El propio comunicado recuerda que el “espíritu” de la norma fue regular una industria nueva, pero ya inserta, exigiendo ajustes a la normativa vigente.

También enfatiza que el rol del MTT es articular intereses y que el foco institucional es la seguridad: se reforzó la necesidad de implementar la ley para que las EAT entreguen garantías básicas de seguridad y calidad de servicio.

Finalmente, el ministerio sostiene que la futura regulación permitirá normar la operación y contar con información clara sobre el parque asociado a estos servicios, para analizar su impacto en la movilidad y el mercado del transporte de pasajeros.

“Es necesario algunos ajustes”

A través de sus redes sociales, el futuro ministro de Transporte, Louis de Grange, valoró la decisión del Gobierno de posterga reglamento de la “Ley Uber”. “Agradezco al Ministro Juan Carlos Muñoz la no publicación del Reglamento EAT”, señaló.

“Creemos que es necesario realizar, a la brevedad, algunos ajustes en pos de mejorar la seguridad de pasajeros y conductores, sin deteriorar la calidad de servicio (tarifas, coberturas y tiempos de espera)”, aseveró.