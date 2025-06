Ley Uber en Chile: Apps de transporte acusan al MTT por retrasos e incertidumbre en su implementación

La esperada implementación de la Ley 21.553 —conocida como Ley Uber— sigue sin avanzar, generando preocupación entre las aplicaciones de transporte que serán reguladas por la normativa.

A pesar de que el Ministerio de Transportes (MTT) informó en abril que el reglamento ya había sido aprobado por Contraloría, las empresas aseguran que no han recibido las especificaciones.

Tampoco conocen detalles sobre el desarrollo del software que será clave para operar bajo la nueva legislación.

Desde Uber explican que aún esperan las características técnicas para desarrollar la interfaz que les permita conectarse con el sistema del MTT.

Por ahora, indican, la única alternativa viable sería entregar físicamente carpetas con los antecedentes de cada conductor, lo que implicaría procesar manualmente más de un millón de documentos.

Por su parte, la Alianza In —gremio que agrupa a DiDi, Cabify y otras apps— asegura que no han sido contactados desde abril y que el retraso es resultado de un proceso que no ha considerado a los actores involucrados.

“No ha existido ningún canal de diálogo desde la aprobación del reglamento. La incertidumbre y los retrasos actuales son consecuencia directa de esa falta de participación”, señalaron.

Desde el MTT aseguran que el proceso sigue “de acuerdo a la planificación” y que ya cuentan con una plataforma desarrollada para la inscripción de conductores y empresas.