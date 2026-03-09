;

Marchas por el 8M en Chile: 2026 registra la mayor cantidad de detenidos en 4 años

Durante el domingo, casi 5 mil uniformados se desplegaron por las principales avenidas del país en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora dejó una masiva movilización en el centro de Santiago, lo cual motivó un un amplio despliegue de Carabineros, además de varios detenidos.

La vocera de la Coordinadora Feminista 8M, Fernanda Cavada, aseguró que durante el 8 de marzo marcharon 500 mil personas por el centro de la capital, en una jornada marcada por actividades en distintas regiones del país.

En paralelo, Carabineros de Chile entregó su balance nacional del 8M 2026. La institución informó un total de 27 detenidos a nivel país, de los cuales 18 corresponden a la Región Metropolitana y 9 a regiones. Además, detalló que el 85% de las personas detenidas son adultos y el 15% corresponde a N.N.A.

Revisa también:

ADN

2026 registra la mayor cifra de detenidos en cuatro años y bajan los “eventos” del 8M

Según el reporte policial, al comparar con los últimos cuatro años, el 8M 2026 fue el año con mayor cantidad de detenidos en el marco de esta conmemoración. En el desglose de motivos, Carabineros indicó que el 44% de las detenciones se vinculó a daños, el 19% a la Ley de Control de Armas, un 7% a desórdenes, otro 7% a órdenes vigentes y el 23% restante a otros delitos.

En cuanto a la organización de actividades, el balance consignó 58 eventos asociados al 8M en todo el país: 21 en la Región Metropolitana y 37 en regiones. En ese punto, Carabineros aseguró que se registró una baja relevante respecto de años anteriores: en 2026 hubo una disminución de 16% en la cantidad de eventos informados.

Sobre el despliegue operativo, la institución reportó 4.830 carabineros desplegados a nivel nacional. También indicó un saldo de 3 carabineros lesionados.

La jornada reunió a miles de personas en la capital y regiones, donde mujeres y disidencias de todas las edades se movilizaron por la reivindicación de derechos y la crítica a la precariedad laboral.

Contenido patrocinado

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: &#039;para que la gente me vea en otra faceta&#039;

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: 'para que la gente me vea en otra faceta'

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

&#039;He dejado la vida en...&#039;: JC Rodríguez rompe el silencio y revela la razón de su salida de Chilevisión

'He dejado la vida en...': JC Rodríguez rompe el silencio y revela la razón de su salida de Chilevisión

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad