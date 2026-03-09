Marchas por el 8M en Chile: 2026 registra la mayor cantidad de detenidos en 4 años

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora dejó una masiva movilización en el centro de Santiago, lo cual motivó un un amplio despliegue de Carabineros, además de varios detenidos.

La vocera de la Coordinadora Feminista 8M, Fernanda Cavada, aseguró que durante el 8 de marzo marcharon 500 mil personas por el centro de la capital, en una jornada marcada por actividades en distintas regiones del país.

En paralelo, Carabineros de Chile entregó su balance nacional del 8M 2026. La institución informó un total de 27 detenidos a nivel país, de los cuales 18 corresponden a la Región Metropolitana y 9 a regiones. Además, detalló que el 85% de las personas detenidas son adultos y el 15% corresponde a N.N.A.

2026 registra la mayor cifra de detenidos en cuatro años y bajan los “eventos” del 8M

Según el reporte policial, al comparar con los últimos cuatro años, el 8M 2026 fue el año con mayor cantidad de detenidos en el marco de esta conmemoración. En el desglose de motivos, Carabineros indicó que el 44% de las detenciones se vinculó a daños, el 19% a la Ley de Control de Armas, un 7% a desórdenes, otro 7% a órdenes vigentes y el 23% restante a otros delitos.

En cuanto a la organización de actividades, el balance consignó 58 eventos asociados al 8M en todo el país: 21 en la Región Metropolitana y 37 en regiones. En ese punto, Carabineros aseguró que se registró una baja relevante respecto de años anteriores: en 2026 hubo una disminución de 16% en la cantidad de eventos informados.

Sobre el despliegue operativo, la institución reportó 4.830 carabineros desplegados a nivel nacional. También indicó un saldo de 3 carabineros lesionados.

La jornada reunió a miles de personas en la capital y regiones, donde mujeres y disidencias de todas las edades se movilizaron por la reivindicación de derechos y la crítica a la precariedad laboral.