Stephanie Vaquer envía potente mensaje por el 8M y recuerda denuncia por violencia: “Él sigue libre, pero yo sigo viva”

La luchadora chilena publicó una reflexión en redes sociales donde recordó el proceso judicial tras denunciar a su expareja por tentativa de feminicidio.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la luchadora chilena Stephanie Vaquer compartió un emotivo y contundente mensaje en redes sociales que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

A través de una historia publicada en Instagram, la deportista envió un saludo a las mujeres y, especialmente, a aquellas que han denunciado situaciones de violencia pese al miedo y las amenazas.

“Este Día de la Mujer, un abrazo enorme a todas, en especial a las que, igual que yo, denunciamos bajo miedo y amenazas”, escribió.

En el mismo mensaje, Vaquer hizo una referencia directa a la situación judicial que marcó su vida personal. “Él sigue libre, pero yo sigo viva y seguiré peleando por la verdad y la justicia hasta el final”, añadió la luchadora, quien también publicó el texto en inglés para sus seguidores internacionales.

El mensaje reavivó el recuerdo de la denuncia que la atleta presentó en 2023 contra su expareja, el luchador mexicano Cuatrero, a quien acusó ante la Fiscalía de Ciudad de México por tentativa de feminicidio y violencia familiar.

Según la investigación abierta en ese momento, el hombre fue detenido tras ser acusado de intentar estrangularla durante una agresión. El caso generó amplia repercusión en el mundo de la lucha libre y entre organizaciones que condenaron la violencia de género.

La publicación de Vaquer en esta fecha simbólica volvió a poner el tema sobre la mesa, recordando que muchas mujeres que denuncian violencia continúan enfrentando procesos largos y complejos en busca de justicia.

