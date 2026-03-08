“Sigue siendo el movimiento más convocante de las luchas sociales en Chile”: El balance de la Coordinadora 8M

Una multitudinaria marea humana volvió a copar las principales arterias de Santiago este domingo. Bajo la consigna “Ni un paso atrás, cien hacia adelante”, la Coordinadora Feminista 8M lideró una masiva marcha por la Alameda desde Plaza Italia hasta el metro Los Héroes, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La convocatoria, que inició a las 10:00 horas, reunió a mujeres y disidencias de todas las edades en una jornada marcada por la reivindicación de derechos y la crítica a la precariedad laboral.

Cerca del mediodía, las cifras de asistencia ya evidenciaban el impacto de la movilización. Fernanda Cavada, vocera de la organización, entregó un primer balance estimando la presencia de 500 mil personas en el eje central de la capital. No obstante, al cierre del acto central, la dirigenta Margarita Peña elevó la cifra final a más de 600 mil asistentes, asegurando que “copamos las calles de Santiago y en más de 50 partes del país hay movilizaciones”. Por su parte, Carabineros entregó un cálculo preliminar más conservador, cifrando la concurrencia en 40 mil personas durante el transcurso de la mañana.

Demandas laborales y el factor político

La marcha también fue un espacio para interpelar al futuro ejecutivo. Karen Palma, vicepresidenta de la CUT, enfatizó las deudas pendientes con las trabajadoras: “Nosotras hemos seguido viendo que existe violencia en nuestros lugares de trabajo (...) requerimos de mayor justicia social”, señaló, haciendo hincapié en la necesidad de abordar la informalidad laboral y el trabajo en el campo. Respecto al gobierno entrante de José Antonio Kast, Palma fue tajante: “Hoy día, a pesar de saber que ha habido una agenda que en el programa del presidente electo hablaba de retrocesos, creemos necesario seguir impulsando nuestra agenda”.

En la misma línea, durante el discurso de clausura, Margarita Peña lanzó una advertencia directa hacia La Moneda: “Al gobierno que viene no le será fácil”. En tanto, Vesna Madariaga ratificó la vigencia de la huelga general feminista, asegurando que el movimiento “sigue siendo el más convocante de las luchas sociales en Chile”, consigna La Tercera.

Despliegue en regiones y nuevas convocatorias

La movilización no se limitó a Santiago. En Valparaíso, una columna importante de manifestantes se reunió en Plaza Sotomayor, mientras que en Talca las actividades comenzaron temprano en la Alameda local. Para la tarde de este domingo, se prevén nuevos hitos en comunas como Puente Alto (18:00 horas) y Cerro Navia (19:00 horas), manteniendo el pulso de la protesta en zonas periféricas.

Las actividades por el 8M se extenderán hasta este lunes, con llamados a marchar en ciudades como Chillán, Concepción, Temuco y Punta Arenas. En Santiago, el colectivo feminista convocó a una nueva concentración para este lunes a las 18:30 horas en el Paseo Bulnes, reafirmando que la presión social por una agenda de género no concluirá con la jornada dominical.